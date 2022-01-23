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Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?

Yakın zaman sonra FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor. Diziye son olarak Fındık Hatçe karakterini canlandıracak Hazar Moton katıldı. Peki, Kanunsuz Topraklar Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?

23 Ocak 2022 Pazar 03:26
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
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FOX TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar’ın yapımcılığını Gold Film, yönetmenliğini Faruk Teber, senaristliğini ise Zülküf Yücel yapıyor. Yakında yayın hayatına başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Diziye son olarak Fındık Hatçe karakterini canlandırmak için güzel oyuncu Hazar Motan katıldı. Bizlerde sizler için bu haberimizde Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında? Sorularını yanıtlayacağız.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe karakteri kim?

Bir dönem dizisi olarak ekranlara gelecek ve 1940’lı seneleri anlatacak olan Kanunsuz Topraklar isimli dizinin kadrosuna yeni katılan Fındık Hatçe karakteri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe karakteri ile ilgili bilgiler paylaşıldığında haberimizi güncelleyerek sizler ile paylaşacağız.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe karakteri ile ilgili bilgiler

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan Fındık Hatçe karakterini güzel oyuncu Hazar Motan canlandıracak. Seyirci tarafından merak edilen Fındık Hatçe karakterinin yanında bu karakteri canlandıran güzel oyuncu Hazar Motan da oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için bu haberimizde Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazar Motan hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz.

Hazar Motan kim, kaç yaşında? Hazar Motan hakkında bilgiler

Kırgın Çiçekler isimli dizide canlandırdığı Cemre karakteri ile adını duyuran güzel oyuncu Hazar Motan, 13 Aralık 1990 senesinde Ankara’da dünyaya gözlerini açmıştır. 30 yaşında olan güzel oyuncu Hazar Motan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarım bölümü mezunudur. İlk kamera önü deneyimini 1997 senesinde vizyona girmiş olan Yanlış Saksının Çiçeği isimli sinema filmi ile yaşayan güzel oyuncu, daha 7 yaşında iken oyunculuk ile tanışmıştır. 2004 senesinde Damatlık Şapka adlı kısa filmin kadrosunda başrol olarak yer almış olan oyuncunun oynadığı ilk dizi ise daha on yaşında iken kadrosuna katıldığı Bizim Evin Halleri isimli dizidir. Güzel oyuncu kamera karşısına son olarak 2018 senesinde yayınlanan Can Kırıkları isimli dizi ile çıkmıştır. Hazar Motan şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kanunsuz Topraklar isimli dizi ile ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Hazar Motan’ın rol aldığı diziler

. 2000 Bizim Evin Halleri

. 2009 Hesaplaşma

. 2014 Paşa Gönlüm – Elvan karakteri

. 2014 Diğer Yarım – Esin karakteri

. 2015-2018 Kırgın Çiçekler – Cemre karakteri

. 2018 Can Kırıkları – Hande Tekin karakteri

. 2021 Kanunsuz Topraklar – Fındık Hatçe karakteri

Hazar Motan’ın resmi ınstagram hesabı

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Fındık Hatçe karakterini canlandıracak olan  güzel oyuncu Hazar Motan, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Resmi Instagram hesabı üzerinden özel hayatı ve yer aldığı işler ile alakalı sık sık paylaşım yapan oyuncunun instagram da 330 gönderisi ile 1,9 milyon takipçisi bulunuyor. Hazar Motan’ın resmi instagram hesabı: @hazmot

Hazar Motan evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı?

Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde gösterdiği performansı ile büyük beğeni toplayan ve adını duyurmayı başaran güzel oyuncu Hazar Motan henüz evlenmiş değil. Özel hayatı ile gündeme gelmeyi sevmeyen güzel  oyuncunun bu zamana kadar basına yansımış olan bir ilişkisi de olmamıştır. Bu yüzden güzel oyuncu Hazar Motan’ın bir sevgilisi olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe – Hazar Motan Kıyafetleri

Yeteneği dışında güzelliği ile de dikkat  çeken genç oyuncu, tarzı ile de büyük beğeni topluyor. Kusursuz fiziği ile giydiği tüm kıyafetleri kendisine yakıştıran birisi olan Hazar Motan’ın sevenleri de onun giydiği kıyafetleri merak ederek araştırıyor. Biz de sizler için önümüzdeki zamanlarda güzel oyuncu Hazar Motan’ın özel hayatında ve Kanunsuz Topraklar dizisinde giyeceği etek, pantolon, kazak, hırka, tulum, yelek, gömlek, tişört, elbise, ayakkabı gibi bütün kıyafetlerini marka ve fiyatlarını belirterek detaylı olarak paylaşacağız.


Son Güncelleme: 23.01.2022 03:26
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