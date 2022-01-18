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Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler

Fox TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diziyle ilgili araştırmalar yapan izleyiciler, dizinin oyuncuları da araştırıyor. Bu isimlerden bir tanesi de dizide Asude karakterini canlandıran Ezgi Çelik. Peki, Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ezgi Çelik ile ilgili bilgiler...

18 Ocak 2022 Salı 15:20
Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler
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Fox TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Diziyle ilgili araştırmalar yapmaya başlayan izleyenler, dizinin oyuncu kadrosunu da araştırıyor. En çok araştırılan isimlerden bir tanesi de Ezgi Çelik. Dizide Asude karakterine hayat verecek olan Ezgi Çelik, intenet üzerinden sıkça araştırılıyor. Biz de bu haberimizde Ezgi Çelik hakkında bilgilere yer verdik...

Ezgi Çelik’in hayatı hakkında bilgiler

6 Ağustos 1984 tarihinde hayata gözlerini açan Ezgi Çelik, İstanbul doğumludur. 1.67 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan güzel oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. Burada oyunculuk üzerine eğitim alan Çelik, mezun olduktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk olarak Karayılan dizisinde yer alan Çelik, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle yapmıştır. Burada oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çelik, tanınırlığını arttırmıştır. Şubat, Ben de Özledim gibi yapımlarda da yer alan Çelik, son olarak Maria ile Mustafa dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Ezgi Çelik’in Instagram adresi

Merak edilen konulardan bir tanesi de Ezgi Çelik’in Instagram adresi. Ezgi Çelik’in resmi Instagram adresi: @ezoez


Son Güncelleme: 18.01.2022 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz TopraklarFox TvEzgi çelikKanunsuz Topraklar Asude
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