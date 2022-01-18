Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler

Fox TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Diziyle ilgili araştırmalar yapmaya başlayan izleyenler, dizinin oyuncu kadrosunu da araştırıyor. En çok araştırılan isimlerden bir tanesi de Ezgi Çelik. Dizide Asude karakterine hayat verecek olan Ezgi Çelik, intenet üzerinden sıkça araştırılıyor. Biz de bu haberimizde Ezgi Çelik hakkında bilgilere yer verdik...

Ezgi Çelik’in hayatı hakkında bilgiler

6 Ağustos 1984 tarihinde hayata gözlerini açan Ezgi Çelik, İstanbul doğumludur. 1.67 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan güzel oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. Burada oyunculuk üzerine eğitim alan Çelik, mezun olduktan sonra oyunculuğa başlamıştır. İlk olarak Karayılan dizisinde yer alan Çelik, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle yapmıştır. Burada oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Çelik, tanınırlığını arttırmıştır. Şubat, Ben de Özledim gibi yapımlarda da yer alan Çelik, son olarak Maria ile Mustafa dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Ezgi Çelik’in Instagram adresi

Merak edilen konulardan bir tanesi de Ezgi Çelik’in Instagram adresi. Ezgi Çelik’in resmi Instagram adresi: @ezoez