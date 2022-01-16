Kanal 7 Sensiz Olmaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Kanal 7 ekranlarının dizisi ‘Sensiz Olmaz’ yayın hayatına 19 Mayıs 2021 tarihi ile yayınlanmaya başlıyor. Her akşam 21,30’da Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan hint dizisi Hindistan’da Rangrasiya adı ile yayınlanırken ülkemizde ‘Sensiz Olmaz’ adı ile yayınlanacak. İşte Kanal 7 yeni dizinin oyuncu kadrosu

Ashish Sharma – Rudra Pratap Ranawat

Sanaya Irani – Parvati/Myrah Mehra

Kali Prasad Mukherjee – Dilsher Ranawat

Sadiya Siddiqui – Mala Tejawat

Ananya Khare – Mohini Ranawat

Geetanjali Mishra – Maithili Ranawat

Khushbu Thakkar – Sunehri Ranawat

Tarun Khanna – Thakur Param Singh Tejawat

Vishal Gandhi – Varun Kumar

Neha Narang – Bindi

Vishal Karwal – Shantanu Kumar

Gurpreet Singh – Rohit Sehgal

Antika Mayank Sharma – Laila

Ashish Sharma – Rudra Pratap Ranawat

Sensiz Olmaz dizisinde başrol olarak karşımıza çıkan Sharma, televizyon hayatına 2010 yılında başkadı. Gunahon Ka Devta isimdeki dizide oynayan oyuncu popüler olurken aynı yıl vizyona giren Alha Udhal ve Aşk Sex Aur Dhokha isimli sinema filmlerinde yer aldı. Prithvi Vallabh Rama ve Rangrasiya (Sensiz Olmaz) dizilerindeki en iyi performansını sergilerken yakışıklı oyuncu 2013 senesinde evlendi. Dizide idealit güvenlik olurken Parvati’nin kocası rolündedir.





Sanaya Irani – Parvati/Myrah Mehra

Dizide Sanaya Irani yer alırken başarılı oyuncu 37 yaşındadır. 1983 Hindistan Mumbai kentinde dünyaya geldi. Modellik ve dansçılık ile uğraşan oyuncu 2006 senesinde oyunculuğa başladı. Fanaa isimli filmde kendini tanıtan oyuncu filmde tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk yanı sıra modellik ile uğraşan Irani, Hindistan’da önemli dans eğitmenlerinden ders aldı. Kariyerindeki asıl çıkışı Miley Jab Hum, Iss Pyaar Ko Hua Naam mu? ve Rangrasiya (Sensiz Olmaz) olurken 9 ayrı sinema filminde rol aldı. Dizide Rudra’nın karısını oynayacaktır.



Kali Prasad Mukherjee – Dilsher Ranawat

Sensiz Olmaz dizisinde Rudra’nın babası rolünde oynayan oyuncu Bollywood dizilerinde oldukça çok yer aldı. 1997 yılından bu yana televizyon ekranlarında yer alan oyuncu ilk dizisi Tesu Ke Phool oldu. Oyuncu başarısı ile oldukça dikkat çekerken birçok dizide yer aldı. Rudra’nın babasını oynayacak olan Mukherjee, oyunculuk hayatı boyunca oldukça beğenilmiştir.



Sadiya Siddiqui – Mala Tejawat

48 yaşındaki oyuncu 1972 yılı Hindistan Mumbai’de dünyaya geldi. Müslüman bir aileden gelen oyuncu kamera karşısına 1993 yılında çıkarken Humrahi adlı dizide yer aldı. Çocuk gelini canlandıran Siddiqui 2008 yılında Balika Vadhu dizide başarılı performans sergiledi. Hint televizyon oyuncusu Akademi ödüllerinin sahibi olurken dizide Rudra’nın annesi rolünü oynayacaktır.



Ananya Khare – Mohini Ranawat

Sensiz Olmaz dizinde rol alan 53 yaşındaki oyuncu 1968 yılında dünyaya gelirken ilk kez 184 yılında Hum Günlüğü dizisinde rol aldı 2001 yılında bir dansçı karakteri ile dikkat çeken oyuncu ulusal film ödülünü kazanırken kariyerinin Davtas ile yakaladı. 2021 senesinde Pagglait sinema filmi çekerken dizide Rudra’nın teyzesi rolünde olacak.



Geetanjali Mishra – Maithili Ranawat

Sensiz Olmaz dizinde rol alan 34 yaşındaki oyuncu 6 Kasım 1986 yılında dünyaya geldi. 2015 senesinde Ek Lakshya dizisinde rol alan oyuncu kariyerindeki asıl çıkışı Ludo, Kundali Bhagya, Balika Vadhu, Rangrasiya (Sensiz Olmaz), Crime Patrol projelerindeki performansı sayesinde yakaladı. Kökeni Varanasi olan oyuncu dizisde Ranawat’ın eşi olacak.





Khushbu Thakkar – Sunehri Ranawat

Oyunculuk hayatına 2010 senesinde Geet Hui Sabse Parayi adlı dizi ile başladı. Lucky karakterien can veren oyuncu birçok kişi tarafından oldukça beğenildi. 2018 senesinde aynı üniversitede eğitim gören sevgilisi ile evlendi. Sensiz Olmaz dizisinde Rudra’nın kuzeni ve Mohini ve Danveer’in kız olarak karşımıza çıkacak.



Tarun Khanna – Thakur Param Singh Tejawat

46 yaşındaki oyuncu 1975 yılında Hindistan’ın Delhi kentinde doğdu. 2012 senesinde evlenen oyuncu 2014 senesinde baba oldu. 2001 senesinde oyunculuk hayatına başlayan Khanna, dizide hakur Param Singh Tejawat karakterini canlandıracak. Kabhi Aaye Na Judaai ilk dizisi olurken 4 sezon boyunca Sammet karakterine can verdi.





Vishal Gandhi – Varun Kumar

1994 yılında oyunculuğa başlayan Kumar, henüz küçük yaşlarda oyunculuk sektörüne adım attı. Vishal Gandhi modellik yapmaktadır. Hintli oyuncu National College Ahmedabad Üniversitesi’nden mezun oldu. Pyaar Kii Ye Ek Kahaani dizisinde tanınan oyuncu dizide Paro’nun eski nişanlısı olarak yer alacak.





Neha Narang – Bindi

Bindi karakteri ile karşımıza çıkan Narang, 30 yaşında. Mumbai şehrinde doğan oyuncu bilişim uzmanlı sevgilisi Salil Gautam ile dünya evine girdi. 2015 senesinde Ayvan adında bir çocuğu bulunan genç anne dans etmeyi ve şarkı söylemeyi sevmektedir. Sasural Genda Pholl dizisi ile oyunculuğa başlayan Narang, Bindi karakterine yer verecek.





Vishal Karwal – Shantanu Kumar

36 yaşındaki yakışıklı oyuncu 1984 yılında dünyaya geldi. Bilgisayar mühendisi olmak için Mühendislik bölümünde lisans yapan oyuncu aynı zamanda ABD Teksas’ta pilot eğitimi aldı. 2006 senesinde Mtv Roadies 4 isimli televizyon programına katılarak kendini gösteren oyuncu birçok dizi ve filmde yer almıştır. Yakışıklılığı ile sektörde çokça teklif alan oyuncu Dwarkadheesh Bhagwan Shri Krishna , Rishton Se Badi Pratha ve Rangrasiya diziler sayesinde ünlü oldu. Şimdiki dizide ise Varun’un küçük kardeşi olacak.

Gurpreet Singh – Rohit Sehgal

Rohit karakterine can veren oyuncu 2005 sensinde Kahiin’den Hoga’ya isimli televizyon dizisinde rol aldı. 3 sezon devam eden dizide boy gösteren oyuncu Hindistan’da bilinen oyuncular arasında kendini gösterdi. İlk dizisi olan Kahiin’den Hoga’ya dizisi sayesinde ünlü olan oyuncu 2005 yılında Hindistan’ın ünlü şarkıcılarından biri olan Kanishka Sodhi ile evlendi. Dizide Myrah’ın eski nişanlısı olacaktır.





Antika Mayank Sharma – Laila

Rudra’nın eski arkadaşı olarak karşımıza çıkan oyuncu 1987 yılında doğdu. 37 yaşındaki oyuncu Laila karakterine can verecek. Dans ve müzik kurslarına giden oyuncu 2008 yılında Visharad derecesi ile ödüllendirildi. 2009 senesinde Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu modellik yapmaktadır.