İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Kanal 7 Baş Tacım dizisi oyuncuları ve karakterleri

Hint dizisi severlerin vazgeçilmez adresi Kanal 7 yeni bir Hint dizisini ekranlara taşıyor. Kanalda yayınlanacak yeni dizi Baş Tacım’a dair detaylarsa seyirci tarafından merak ediliyor. İşte Baş Tacım dizisi oyuncuları ve karakterleri…

07 Ocak 2022 Cuma 09:09
Kanal 7 Baş Tacım dizisi oyuncuları ve karakterleri
Takip Et:

Hindistan’da 2009’da yayınlanan ve 142 bölümle ekranlara gelen Pavitra Rishta isimli dizi Kanal 7’de 21 Haziran itibariyle Baş Tacım adıyla yayın hayatına başladı. Hindistan’da 24 dakikalık bölümlerle yayınlanan dizi, Türkiye’de üç ya da dört bölümün birleştirilmesiyle hemen hemen 450 ya da 500 bölümle ekrana gelecek. Dizinin ülkemizde yaklaşık 1.5 yıl kadar yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz net bilgiler yer almıyor. Ancak, dizide bilinen iki isim var. Bunlardan birisi Archana karakterini canlandıran Ankita Lokhande (aynı zamanda dizinin kadın başrol oyuncusudur), bir de manav karakterini canlandıran Sushant Singh Rajput’tur.


Son Güncelleme: 07.01.2022 09:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baş Tacım Dizisi OyuncularıBaş Tacım Dizisi Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız Tozu filminin konusu nedir?
Yıldız Tozu filminin konusu nedir?
22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!
22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!
EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)
EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)
Baş Tacım 2. bölümde neler yaşandı? Baş Tacım 2. bölüm özeti
Baş Tacım 2. bölümde neler yaşandı? Baş Tacım 2. bölüm özeti
Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?
Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Kanal 7 Baş Tacım dizisi oyuncuları ve karakterleri
Yıldız Tozu filminin konusu nedir?
22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!
EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)
Baş Tacım 2. bölümde neler yaşandı? Baş Tacım 2. bölüm özeti
Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
İŞKUR’dan açıklama! 27 bin 633 işçi alımı gerçekleşecek
Vergi barışı fırsatı nedir?
Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Beğendik market kurbanlık fiyatları 2021
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Bingöl Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?
Noter vekâlet ücretleri ne kadar?
Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 7 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
24 Haziran Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün birincisi
Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.