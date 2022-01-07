Kanal 7 Baş Tacım dizisi oyuncuları ve karakterleri

Hindistan’da 2009’da yayınlanan ve 142 bölümle ekranlara gelen Pavitra Rishta isimli dizi Kanal 7’de 21 Haziran itibariyle Baş Tacım adıyla yayın hayatına başladı. Hindistan’da 24 dakikalık bölümlerle yayınlanan dizi, Türkiye’de üç ya da dört bölümün birleştirilmesiyle hemen hemen 450 ya da 500 bölümle ekrana gelecek. Dizinin ülkemizde yaklaşık 1.5 yıl kadar yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz net bilgiler yer almıyor. Ancak, dizide bilinen iki isim var. Bunlardan birisi Archana karakterini canlandıran Ankita Lokhande (aynı zamanda dizinin kadın başrol oyuncusudur), bir de manav karakterini canlandıran Sushant Singh Rajput’tur.