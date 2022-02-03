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Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Dizide Ömer karakterine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde yer alan İlhan Şen hayat verecek. Peki İlhan Şen kimdir?

03 Şubat 2022 Perşembe 19:25
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Kalp Yarası Ömer kimdir?

Kalp Yarası dizisinde yer alacak olan Ömer karakteri hakkında henüz pek bir bilgi bulunmuyor. Dizide Ömer karakterine ise İlhan Şen hayat verecek.

İlhan Şen kimdir?

1987 yılında Bulgaristan’da doğan İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Bulgaristan’da modellik yarışmasına katılan ve derece alan İlhan Şen, ilk kez Mehmet Bir Cihan Fatihi isimli dizide yer almıştır. 189 cm olan yakışıklı oyuncu 82 kilodur.

İlhan Şen rol aldığı yapımlar

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Şahin Tepesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Seni Çok Bekledim



Son Güncelleme: 03.02.2022 19:25
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Anahtar Kelimeler:
IlhanşenKalpyarasıömer
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