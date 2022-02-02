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Kalp Yarası Nilgün ( Merve Çağıran ) kimdir?

Kalp Yarası yakın bir tarihte Atv'de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin başrolündeki Nilgün karakteri merak edilmektedir. Kalp Yarası Nilgün kimdir? Bu haberimizde Kalp Yarası dizisinde Nilgün karakterini canlandıran oyuncuyla alakalı detayları sizler için derledik. İşte Kalp Yarası Nilgün'ü canlandıran oyuncu ...

02 Şubat 2022 Çarşamba 23:20
Kalp Yarası Nilgün ( Merve Çağıran ) kimdir?
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Kalp Yarası dizisi yakın bir tarihte Atv ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini Hülya Bilban yapmaktadır. Dizinin yapımcılığını ise Süreç Film üstlenmekte. Dizinin Nilgün karakteri merak edilmektedir. Kalp Yarası Nilgün kimdir?

Kalp Yarası Nilgün

Kalp yarası dizisinde Nilgün karakterini Merve Çağıran canlandıracaktır.  Merve Çağıran 10 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. Oyunculuk eğitimini 35 buçuk Sanat Evi’nde almıştır. Oyunculuk deneyimini Tek Türkiye dizisi ile yaşamıştır. Asıl dikkati, Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Janset karakteriyle çekmiştir.

Merve Çağıran sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram’da 1,6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Resmi Instagram hesabı : @mervecagiran

Merve Çağıran, İsmail Hacıoğlu ile birliktedir. Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar şu şekildedir;

2021 – Kalp Yarası (Nilgün )

2019-2020 – Çocuk (Akça Yılmaz)

2018-2019 – Çarpışma (Meral)

2018 – Bozkır (Nihal)

2017 – Kalp Atışı (Dr. İpek Erdem)

2017 – Fi (Ceren)

2016-2017 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset)

2014 – Kaçak Gelinler (Güneş)

2014 – Küçük Gelin (Havin)

2014 – Hıyanet Sarmalı (Beyza)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Hazal)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (Aleyna)

2013 – Şefkat Tepe (Dicle)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül)

2010 – Tek Türkiye (Sevda)



Son Güncelleme: 02.02.2022 23:20
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