Kalp Yarası Müge ( Naz Sayıner) kimdir?

Kalp Yarası Müge kimdir?

Kalp Yarası dizisi ATV’de yayınlanmaktadır. Kalp Yarası dizisinde Müge karakterini canlandıran kişi Naz Sayıner’dir. Naz Sayıner daha önce Kırmızı Oda dizisinde oynadı. Naz Sayıner kimdir?

Naz Sayıner

Naz Sayıner 2003 senesinde İstanbul’da doğdu. Halen lise eğitimine devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaktadır. 2015 senesinde Gecenin Kraliçesi adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Mercan karakterini can vermiştir. ATV’de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Müge Güvenci karakterini canlandırmaktadır. 1.40 boyunda ve 40 kilo olan Naz Sayıner’in lise eğitimi 2021 senesinde bitecek.