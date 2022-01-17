Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Kalp Yarası dizisinin yorumları

Gökhan Alkan ile Merve Çağıran’ın başrollerinde yer aldığı Kalp Yarası dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Yağmur Tanrıversin, İnanç Konukçu, Nail Kırmızıgül, Burçin Abdullah ve Melih Çardak gibi isimler de yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hülya Bilban üstlenecek.

Kalp Yarası konusu nedir?

Senaristliğini Mahir ve Sema Erol’un üstlendiği ve yapımcılığını Süreç Film’in yaptığı yapım yakında seyirci ile buluşacak. Dizinin çekimlerinin başladığını Gökhan Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antakya’da çekimleri gerçekleştirilen dizide aşk hikayesi konu ediliyor. Dizide başrollerde Gökhan Alkan ile Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası dizisi güzel mi?

Dizi daha yayınlanmadan konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplamış durumda. Dizinin senaryosunun da oldukça heyecanlı olduğu tahmin ediliyor.