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Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Kalp Yarası dizisinin yorumları

ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Merve Çağıran'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi nasıl? İşte dizinin ilk yorumları..

17 Ocak 2022 Pazartesi 17:03
Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Kalp Yarası dizisinin yorumları
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Gökhan Alkan ile Merve Çağıran’ın başrollerinde yer aldığı Kalp Yarası dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Yağmur Tanrıversin, İnanç Konukçu, Nail Kırmızıgül, Burçin Abdullah ve Melih Çardak gibi isimler de yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hülya Bilban üstlenecek.

Senaristliğini Mahir ve Sema Erol’un üstlendiği ve yapımcılığını Süreç Film’in yaptığı yapım yakında seyirci ile buluşacak. Dizinin çekimlerinin başladığını Gökhan Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kalp Yarası konusu nedir?

Antakya’da çekimleri gerçekleştirilen dizide aşk hikayesi konu ediliyor. Dizide başrollerde Gökhan Alkan ile Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası dizisi güzel mi?

Dizi daha yayınlanmadan konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplamış durumda. Dizinin senaryosunun da oldukça heyecanlı olduğu tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 17.01.2022 17:03
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KalpYarası
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