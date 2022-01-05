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Kalp Yarası dizi oyuncularının giysileri nereden?

Atv'nin yaz sezonuna bomba gibi oturan dizisi Kalp Yarası, heyecanlı bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. İzleyenlerin dizi hakkında merakla araştırdığı konu ise oyuncuların giysilerinin nereden olduğu oldu. Kalp Yarası dizi oyuncularının giysileri nereden? Dikiliyor mu, hazır giyim mi? İşte tüm detaylar burada!

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:03
Kalp Yarası dizi oyuncularının giysileri nereden?
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Atv'nin yaz sezonu dizisi Kalp Yarası yaza girişini yapan diziler arasında yer alıyor. İzleyenlerin merakla araştırdığı konu ise oyuncuların giysileri nereden oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde yanıtını veriyoruz.

Gökhan Altan (Ferit); ailenin en küçük oğlunu canlandıracaktır. Bölümde yayınlacak olarak giysileri, ayakkabıları ve aksesuarlarını bulabiliriz. Hazır giyim olarak alınıyor.

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe); annesini çocukken kaybetmiş bir kız olarak her zaman hayalindeki işi yapmak ve en yüksek yerlere ulaşmak istiyor. Hedefleri büyük. Oyuncunun giysileri, ayakkabıları ve aksesuarları yayınlanacak bölümde bulabiliriz. 

Merve Çağıran (Hande); zengin ailenin kızıdır, giysileri de onun için epey gösterişli olacaktır. Dizi sponsorlarında reklamlarını bulabiliriz mağazaların. Giysi, ayakkabı ve aksesuarları modaya yön verecek. 

Burçin Abdullah (Leman); zengin ailenin kızıdır ve bir kızı da vardır. Kıyafetleri de ona göre olacak. 

Naz Saner (Müge); giysileri, ayakkabuları ve aksesuarları burada marka olarak açıklayacağız. 

Yonca Şahinbaş (Vedia); renkli bir karakterdir. Şarkıcılık geçmişi vardır. Evlenmiş ve mutludur. 

Zehra Yılmaz (Betül); giysileri ile oldukça dikkatleri üzerine çekeceği bellidir. Giysi, ayakkabı ve aksesuarlarının nereden olduğunu açıklayacağız. 


Son Güncelleme: 05.01.2022 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Kalp YarasıOyuncu GiysileriATV
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