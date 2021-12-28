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Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları

Geçtiğimiz dönemlerle farklı bir adla Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ancak yayından kaldırılarak yaz dizisi haline gelen dizi açıklandı. İsim değişikliği sonrasında Kahraman Babam adını alan dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

28 Aralık 2021 Salı 23:16
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
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Geçmiş haftalarda Kırmızı Kamyon adı ile duyurulan ancak güçlü diziler nedeniyle Show TV ekranlarında devam edemeyerek yaz dizisi formatı ile rafa kaldırılan Kırmızı Kamyon dizisinin adı Kahraman Babam olarak değiştirilerek ekranlara getirilmeye hazırlanıyor.

Haziran ayında ekranlarda olması beklenen Kahraman Babam dizisinin ilk etapta 13 bölüm gösterileceği eğer beklenilen reytingleri sağlarsa devam ettirileceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında dizi seveler Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Kahraman Babam Oyuncuları

Kişi

Karakter

Karakter Açıklaması

Görkem Sevindik

Uğur

Yonca’ya aşık bir itfaiyeci, Eşini yangında kaybetmiş

Ebrar Demirbilek

Ömrüm

Uğur’un kızı

Ushan Çakır

Cem

Ömrüm’ün dayısı

Nilay Deniz

Yonca

Adli psikolog. Uğur’a aşık olacak. Ömrüm’ün davasına bakacak.

Tuğçe Altuğ

Zehra

Cem’in eşi

Melis Akman

Hazan

Uğur’a aşık bir hemşire

Deniz Hamzaoğlu

Tolga

İtfaiye amiri

Aslı Orcan

Ayşe

Tolga’nın eşi, Menekşe’nin annesi

Gürberk Polat

Murat

Tolga’nın oğlu, itfaiyeci olarak yeni göreve başladı.

Sümeyye Aydoğan

 Menekşe

 Tolga’nın kızı

Doğu Ölkebaş

Bedri

İtfaiye eri. İyi kalpli bir adam.

Fatih Al

Yavuz

Sigortacı zengin bir adam kundakçılık yapar

Toprak Sağlam

Gönül

Yavuz’un eşi

Efekan Can

Furkan

Yavuz ve Gönül’ün oğlu, Menekşeye aşık

Burak Berkay Akgül

İlker

Menekşe’ye aşık bir itfaiye eri. Uğur’un yakın arkadaşı

Uğur Arda Başkan

Abdülkerim

 Hazan’a aşık bir itfaiyeci.

Tuğçe Karabayır

Bakiye

Yavuz ve Gönül’ün evinin hizmetlisi

Gerçek Sağlar Alnıaçık

 

 

Süreyya Kilimci

 

 

Hasibe Özgür

 

 

Onur Yar

 

 

Feriha Eyüboğlu

 

 

Ogün Kaptanoğlu

 

 

Kahraman Babam dizi konusu nedir?

Dizi Uğur adlı yakışıklı bir itfaiyecinin hayatını anlatmaktadır. İtfaiyecinin sürekli kasti olarak danışmanlık yaptığı firmalarda yangın çıkarmaya çalışan ve para koparmaya çalışan bir sigortacı ile olan mücadelelerinin anlatılacağı dizide Uğur eşini kaybettikten sonra hayatı mahvolmuştur. Yangın sigorta şirketinin başı altından çıkarken daha sonrasında yine aynı şirket Uğur’un kızını elinden alabilmek Ömür’ün dayısı ve annanesi ile görüşen şirket dava açarak Ömür’ü Uğur’un elinden almaya çalışacaktır.

 


Son Güncelleme: 28.12.2021 23:16
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKahraman BabamYaz DizisiKonusuNedirOyuncuları
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