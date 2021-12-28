Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları

Geçmiş haftalarda Kırmızı Kamyon adı ile duyurulan ancak güçlü diziler nedeniyle Show TV ekranlarında devam edemeyerek yaz dizisi formatı ile rafa kaldırılan Kırmızı Kamyon dizisinin adı Kahraman Babam olarak değiştirilerek ekranlara getirilmeye hazırlanıyor.
Haziran ayında ekranlarda olması beklenen Kahraman Babam dizisinin ilk etapta 13 bölüm gösterileceği eğer beklenilen reytingleri sağlarsa devam ettirileceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında dizi seveler Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.
Kahraman Babam Oyuncuları
|
Kişi
|
Karakter
|
Karakter Açıklaması
|
Görkem Sevindik
|
Uğur
|
Yonca’ya aşık bir itfaiyeci, Eşini yangında kaybetmiş
|
Ebrar Demirbilek
|
Ömrüm
|
Uğur’un kızı
|
Ushan Çakır
|
Cem
|
Ömrüm’ün dayısı
|
Nilay Deniz
|
Yonca
|
Adli psikolog. Uğur’a aşık olacak. Ömrüm’ün davasına bakacak.
|
Tuğçe Altuğ
|
Zehra
|
Cem’in eşi
|
Melis Akman
|
Hazan
|
Uğur’a aşık bir hemşire
|
Deniz Hamzaoğlu
|
Tolga
|
İtfaiye amiri
|
Aslı Orcan
|
Ayşe
|
Tolga’nın eşi, Menekşe’nin annesi
|
Gürberk Polat
|
Murat
|
Tolga’nın oğlu, itfaiyeci olarak yeni göreve başladı.
|
Sümeyye Aydoğan
|
Menekşe
|
Tolga’nın kızı
|
Doğu Ölkebaş
|
Bedri
|
|
Fatih Al
|
Yavuz
|
Sigortacı zengin bir adam kundakçılık yapar
|
Toprak Sağlam
|
Gönül
|
Yavuz’un eşi
|
Efekan Can
|
Furkan
|
Yavuz ve Gönül’ün oğlu, Menekşeye aşık
|
Burak Berkay Akgül
|
İlker
|
Menekşe’ye aşık bir itfaiye eri. Uğur’un yakın arkadaşı
|
Uğur Arda Başkan
|
Abdülkerim
|
Hazan’a aşık bir itfaiyeci.
|
Tuğçe Karabayır
|
Bakiye
|
Yavuz ve Gönül’ün evinin hizmetlisi
|
Gerçek Sağlar Alnıaçık
|
|
|
Süreyya Kilimci
|
|
|
Hasibe Özgür
|
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|
Onur Yar
|
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|
Feriha Eyüboğlu
|
|
|
Ogün Kaptanoğlu
|
|
Kahraman Babam dizi konusu nedir?
Dizi Uğur adlı yakışıklı bir itfaiyecinin hayatını anlatmaktadır. İtfaiyecinin sürekli kasti olarak danışmanlık yaptığı firmalarda yangın çıkarmaya çalışan ve para koparmaya çalışan bir sigortacı ile olan mücadelelerinin anlatılacağı dizide Uğur eşini kaybettikten sonra hayatı mahvolmuştur. Yangın sigorta şirketinin başı altından çıkarken daha sonrasında yine aynı şirket Uğur’un kızını elinden alabilmek Ömür’ün dayısı ve annanesi ile görüşen şirket dava açarak Ömür’ü Uğur’un elinden almaya çalışacaktır.