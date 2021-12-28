Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları

Geçmiş haftalarda Kırmızı Kamyon adı ile duyurulan ancak güçlü diziler nedeniyle Show TV ekranlarında devam edemeyerek yaz dizisi formatı ile rafa kaldırılan Kırmızı Kamyon dizisinin adı Kahraman Babam olarak değiştirilerek ekranlara getirilmeye hazırlanıyor.

Haziran ayında ekranlarda olması beklenen Kahraman Babam dizisinin ilk etapta 13 bölüm gösterileceği eğer beklenilen reytingleri sağlarsa devam ettirileceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında dizi seveler Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Kahraman Babam Oyuncuları

Kişi Karakter Karakter Açıklaması Görkem Sevindik Uğur Yonca’ya aşık bir itfaiyeci, Eşini yangında kaybetmiş Ebrar Demirbilek Ömrüm Uğur’un kızı Ushan Çakır Cem Ömrüm’ün dayısı Nilay Deniz Yonca Adli psikolog. Uğur’a aşık olacak. Ömrüm’ün davasına bakacak. Tuğçe Altuğ Zehra Cem’in eşi Melis Akman Hazan Uğur’a aşık bir hemşire Deniz Hamzaoğlu Tolga İtfaiye amiri Aslı Orcan Ayşe Tolga’nın eşi, Menekşe’nin annesi Gürberk Polat Murat Tolga’nın oğlu, itfaiyeci olarak yeni göreve başladı. Sümeyye Aydoğan Menekşe Tolga’nın kızı Doğu Ölkebaş Bedri İtfaiye eri. İyi kalpli bir adam. Fatih Al Yavuz Sigortacı zengin bir adam kundakçılık yapar Toprak Sağlam Gönül Yavuz’un eşi Efekan Can Furkan Yavuz ve Gönül’ün oğlu, Menekşeye aşık Burak Berkay Akgül İlker Menekşe’ye aşık bir itfaiye eri. Uğur’un yakın arkadaşı Uğur Arda Başkan Abdülkerim Hazan’a aşık bir itfaiyeci. Tuğçe Karabayır Bakiye Yavuz ve Gönül’ün evinin hizmetlisi Gerçek Sağlar Alnıaçık Süreyya Kilimci Hasibe Özgür Onur Yar Feriha Eyüboğlu Ogün Kaptanoğlu

Kahraman Babam dizi konusu nedir?

Dizi Uğur adlı yakışıklı bir itfaiyecinin hayatını anlatmaktadır. İtfaiyecinin sürekli kasti olarak danışmanlık yaptığı firmalarda yangın çıkarmaya çalışan ve para koparmaya çalışan bir sigortacı ile olan mücadelelerinin anlatılacağı dizide Uğur eşini kaybettikten sonra hayatı mahvolmuştur. Yangın sigorta şirketinin başı altından çıkarken daha sonrasında yine aynı şirket Uğur’un kızını elinden alabilmek Ömür’ün dayısı ve annanesi ile görüşen şirket dava açarak Ömür’ü Uğur’un elinden almaya çalışacaktır.