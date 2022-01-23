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Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kağıt Ev dizisinin oyuncuları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlerin beğenisini topluyor. Peki Kağıt Ev dizisinin merak edilen oyuncularından Tuvana Türkay kimdir? Hangi yapımlarda yer almıştır? İşte Tuvana Türkay hakkında merak edilenler...

23 Ocak 2022 Pazar 12:10
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?
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Kısa süre önce Star TV’de yayınlanmaya başlayan Kağıt Ev dizisinde Azra karakterine, Tuvana Türkay hayat veriyor. 

Tuvana, 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tuvana Türkay, 175 cm boyunda ve 54 kilodur.  Radyo ve Televizyon Bölümün’de lisans eğitimini  tamamlayan oyuncu, birçok yapımda rol almıştır. Başarılı oyuncu Kağıt ev dizisinden önce Yasak Elma adlı dizide yer almıştı.

Tuvana Türkay, oyunculuğun yanında şarkıcılık ile de uğraşmıştır. 2015 yılında  Enbe orkestrası ile birlikte sözü ve müziği kendine ait olan Ara Ne Olursun adlı şarkıyı seslendirmiştir.

Başarılı oyuncunun 2020 senesinde  yayımlanmış olan “İkimiz de Beni Seviyoruz” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Tuvana Türkay IMDb profili

Tuvana Türkay

İnstagram Hesabı

@tuvanaturkay

Yer aldığı yapımlar

 
  • Ayrılık
  • Nakş-ı Dil Sultan
  • Yer Gök Aşk
  • Kara Para Aşk
  • Oyunbozan
  • Deli Gönül
  • Kızlarım için
  • Yasak Elma
  • Kağıt Ev
  • Eksik Sayfalar
  • En Güzeli
  • Güvercin Uçuverdi
  • Bizans Oyunları
  • Somuncu Baba Aşkın Sırrı
  • Sen Sağ Ben Selamet
  • Olanlar Oldu
  • Bir Nefes Yeter
  • Ağır Romantik

Son Güncelleme: 23.01.2022 12:10
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Kağıt EvTuvana TürkayKağıt Ev Azra KimdirKağıt Ev OyuncularıStar TV Dizi
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