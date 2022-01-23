Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?

Kısa süre önce Star TV’de yayınlanmaya başlayan Kağıt Ev dizisinde Azra karakterine, Tuvana Türkay hayat veriyor.

Tuvana, 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tuvana Türkay, 175 cm boyunda ve 54 kilodur. Radyo ve Televizyon Bölümün’de lisans eğitimini tamamlayan oyuncu, birçok yapımda rol almıştır. Başarılı oyuncu Kağıt ev dizisinden önce Yasak Elma adlı dizide yer almıştı.

Tuvana Türkay, oyunculuğun yanında şarkıcılık ile de uğraşmıştır. 2015 yılında Enbe orkestrası ile birlikte sözü ve müziği kendine ait olan Ara Ne Olursun adlı şarkıyı seslendirmiştir.

Başarılı oyuncunun 2020 senesinde yayımlanmış olan “İkimiz de Beni Seviyoruz” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Tuvana Türkay IMDb profili

Tuvana Türkay

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@tuvanaturkay

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