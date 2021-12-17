Kağıt Ev neden final yapıyor? Kağıt Ev dizisi devam eder mi?

Ekranların yeni dizilerinden birisi olan Kağıt Ev beklenmedik bir şekilde final yaptı. Dizinin final yapması sonrasında pek çok kişi Kağıt Ev dizisinin neden final yaptığını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalarda Kağıt Ev dizisinin reytinglere yenik düştüğü ve aldığı kötü sonuçlar sonrasında ekranlara veda ettiği açıklandı.

Star Tv tarafından dizinin ilk bölümünde yapılan açıklamalarda başrollerinde Tuvana Türkay ve Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu Kağıt Ev dizisinin eğer 5 ve üzeri reyting sonucu aldığı takdirde yeni sezon onayı vereceğini belirtmesine rağmen Kağıt Ev reytinglerde beklenileni veremedi.

Kağıt Ev neden final kararı aldı?

03 Medya tarafından Star Tv ekranları için hazırlanan ve 19 Nisan Pazartesi akşamlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisi 7. Bölümü ile final yaptı.

Pazartesi günleri yayınlanan ve Çukur, Maraşlı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi güçlü isimlere rakip olarak ekranlara gelen Kağıt Ev dizisi reytinglerde en altlarda yer aldı. Gerek hikayesinin kısıtlı olması gerekse yayınlandığı gün nedeniyle ekranlara tutunamayan Kağıt Ev dizisi final yaparak ekranlardan çekildi.

Kağıt Ev devam edebilir mi?

Yapımcılar ve Star Tv ekranları tarafından yapılan açıklamalar ile dizinin 2021’de kesin olarak son bulacağı ve isim değişikliği veya senaryo değişikliği ile ekranlara gelmeyeceği belirtildi.

Kağıt Ev ne zaman final yapacak?

Dizinin 10. Bölümü ile final yapacağı tahmin edilirken dizi severler Kağıt Ev dizisinin 21 Haziran 2021’de final yapacağını düşünüyor.