İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Kağıt Ev neden final yapıyor? Kağıt Ev dizisi devam eder mi?

Star Tv ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev'in final yapacağı açıklandı. Dizinin yayınlandığı gün nedeniyle rakipleri karşısında beklenileni verilememesi sonrasında final kararı aldığı açıklanırken dizi severler, Kağıt Ev neden final yapıyor? Kağıt Ev dizisi devam edebilir mi? soruları araştırılıyor.

17 Aralık 2021 Cuma 00:41
Kağıt Ev neden final yapıyor? Kağıt Ev dizisi devam eder mi?
Takip Et:

Ekranların yeni dizilerinden birisi olan Kağıt Ev beklenmedik bir şekilde final yaptı. Dizinin final yapması sonrasında pek çok kişi Kağıt Ev dizisinin neden final yaptığını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalarda Kağıt Ev dizisinin reytinglere yenik düştüğü ve aldığı kötü sonuçlar sonrasında ekranlara veda ettiği açıklandı.

Star Tv tarafından dizinin ilk bölümünde yapılan açıklamalarda başrollerinde Tuvana Türkay ve Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu Kağıt Ev dizisinin eğer 5 ve üzeri reyting sonucu aldığı takdirde yeni sezon onayı vereceğini belirtmesine rağmen Kağıt Ev reytinglerde beklenileni veremedi.

03 Medya tarafından Star Tv ekranları için hazırlanan ve 19 Nisan Pazartesi akşamlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisi 7. Bölümü ile final yaptı.

Kağıt Ev neden final kararı aldı?

Pazartesi günleri yayınlanan ve Çukur, Maraşlı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi güçlü isimlere rakip olarak ekranlara gelen Kağıt Ev dizisi reytinglerde en altlarda yer aldı. Gerek hikayesinin kısıtlı olması gerekse yayınlandığı gün nedeniyle ekranlara tutunamayan Kağıt Ev dizisi final yaparak ekranlardan çekildi.

Kağıt Ev devam edebilir mi?

Yapımcılar ve Star Tv ekranları tarafından yapılan açıklamalar ile dizinin 2021’de kesin olarak son bulacağı ve isim değişikliği veya senaryo değişikliği ile ekranlara gelmeyeceği belirtildi.

Kağıt Ev ne zaman final yapacak?

Dizinin 10. Bölümü ile final yapacağı tahmin edilirken dizi severler Kağıt Ev dizisinin 21 Haziran 2021’de final yapacağını düşünüyor.

 


Son Güncelleme: 17.12.2021 00:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kağıt Ev Final YapıyorKağıt Ev Neden Final YapıyorKağıt Ev Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabuktaki Hayalet filmin konusu nedir ?
Kabuktaki Hayalet filmin konusu nedir ?
Kin filminin konusu nedir? Kin filminin oyuncuları kimler?
Kin filminin konusu nedir? Kin filminin oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?
Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?
Kitap Kulübü filminin konusu nedir?
Kitap Kulübü filminin konusu nedir?
Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu
Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?
Hafta sonu 18 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
17 Aralık 2021 Cuma evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
Kabuktaki Hayalet filmin konusu nedir ?
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?
Bir Netflix içeriğiyle sizlerleyiz The Crowned Clown dizinin konusu ve yorumu
Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapıyor? Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşları ne kadar?
Rüyada baba görmek neye delalet eder ? Rüyada baba ile konuşmak iyi mi kötü mü ?
Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği için gereken şartlar nelerdir?
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
Tarla ne zaman sürülmelidir? Ürüne göre nadas programı nasıldır?
Evde galoş paketleme işi nasıl yapılır?
Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır? Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.