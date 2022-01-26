Kağıt Ev dizisinin oyuncuları ve konusu

Star Tv’de yayınlanacak Kağıt Ev dizisi 03 Medya tarafından yapılmaktadır. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapacak. Kağıt ev dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ,Nur Fettahoğlu,Tuvana Türkay, Can Nergis, Nihal Koldaş, Yaşar Uzel ile Nejat Uygur gibi isimler yer almaktadır. Dizinin Nisan ayında Star Tv’de yayınlanması beklenmektedir.

Kağıt Ev dizisinin konusu hukukçu ve olay yeri uzmanı Cihan Fırtına’nın avukat olan Aylin Fırtına’nın mutlu evliliklerinin yanlış bir anlama sonucunda dağılması konu alınmaktadır. Cihan ve Aylin’in ailesini ve çocuklarını korumak için yaptıkları şeyler anlatılacak.

Kağıt Ev oyuncu kadrosu

Erdal Beşikçioğlu ( Cihan Fırtına ) : Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç : Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle tanınmaktadır. 5 Ocak 1970 senesinde Ankara’da doğmuştur.

Nur Fettahoğlu ( Aylin Fırtına ) : Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker rolüyle tanınmıştır. 12 Kasım 1980 tarihinde Almanya ,Duisburg’da doğmuştur.

Tuvana Türkay : Ünlü Sanatçı , oyunculuğun yanı sıra şarkı seslendirmeleri de yapmaktadır. 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Can Nergis : Ünlü oyuncu en son Yasak Elma’da Mert karakterini oynamıştır. 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Nihal Koldaş: Ünlü sanatçı 1956 tarihinde doğmuştur. Dizi oyunculuğu ve Tiyatro yönetmenliği yapmaktadır.

Yaşar Uzel : Usta oyuncu 25 Mayıs 1970 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur.

Nejat Uygur ( Mert ) : Ünlü oyuncu 1 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.Tiyatrocu Behzat Uygur’un oğludur.

Helin Kandemir ( Cemre ) : Sanatçı 2 Haziran 2004 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Şirin Ajans’ın oyuncusudur.

Bülent Gültekin ( Çetin ) : tiyatro oyuncusu olan Gültekin,Moda Sahnesi Tiyatroları’nda yer almaktadır.

Tuğçe Aykut ( İnci ) : sanatçı daha önce Getto dizisinde oynadı.

Bulut Teker ( Melisa ) : 2012 senesinde doğan Teker, Hande Aytar Ajansı’nın oyuncusudur.