Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kağıt Ev Konusu

Behzat Ç. dizisi ile izleyicinin gönlünde taht kuran, yeni bir projeyle Star TV ekranlarına geliyor. Daha önce dijital ortamlarda Hamlet dizisini anlatıyordu. Star TV içinprojesini de hayranlarına duyurmuştu. Ona göre kağıt ev dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Kağıt ev dizisinin konusuna bakacak olursak olay yeri uzmanı ve ceza hukuku profesörü olan Cihan Fırtına adlı karakteri Erdal Beşikçioğlu oynayacak. Dizide partneri olan Aylin Fırtına karakterini ise Nur Fettahoğlu canlandırıyor. Ayrıca bir erkek çocuğu olan Mert, küçük kızlar Melisa ve büyük kızlar Cemre’yle mutlu bir hayat sürüyorlar. Çok mutlu giden bir hayat yaşarken, bir yanlış anlaşılma yüzünden hepsinin tüm hayatı mahvolur ve zindana dönüşür.