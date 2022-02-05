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Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Son dönemlerin en başarılı yapımları arasında yer alan Kağıt Ev dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:19
Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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Behzat Ç. dizisi ile izleyicinin gönlünde taht kuran Erdal Beşikçioğlu, yeni bir projeyle Star TV ekranlarına geliyor. Daha önce dijital ortamlarda Hamlet dizisini anlatıyordu. Star TV için Kağıt Ev projesini de hayranlarına duyurmuştu. Ona göre kağıt ev dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Kağıt Ev Konusu

Kağıt ev dizisinin konusuna bakacak olursak olay yeri uzmanı ve ceza hukuku profesörü olan Cihan Fırtına adlı karakteri Erdal Beşikçioğlu oynayacak. Dizide partneri olan Aylin Fırtına karakterini ise Nur Fettahoğlu canlandırıyor. Ayrıca bir erkek çocuğu olan Mert, küçük kızlar Melisa ve büyük kızlar Cemre’yle mutlu bir hayat sürüyorlar. Çok mutlu giden bir hayat yaşarken, bir yanlış anlaşılma yüzünden hepsinin tüm hayatı mahvolur ve zindana dönüşür.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19
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Anahtar Kelimeler:
Kağıt EvErdal Beşikçioğlu
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