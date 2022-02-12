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Kaçak Yolcu filminin analizi konusu ve film hakkında detaylar..

Yeni bir film önerisi ve incelemesiyle karışınızdayız. Filmin adı Kaçak Yolcu. Filmin konusu, IMDb, fragmanı analiziyle ilgili birçok ayrıntılı detaylar haberimizde…

12 Şubat 2022 Cumartesi 17:02
Kaçak Yolcu filminin analizi konusu ve film hakkında detaylar..
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Yeni iletişim teknolojilerine ve uzay konusuna meraklıysanız bu film tam sizliktir. Konusu gereği Uzay gemisinde mucize serüvenlere imza atarak Mars’ı konu alan bir filmdir. Uzay aşkı ile yanıp tutuşan bir ekip kuruluyor. Ekip şu kişilerden oluşmaktadır: Marina Banett, Zoe Levenson ve David Kim’dir. Böylece uzay, biyoloji ve teknoloji geçmişi başarılarla dolu olan ekip bir araya gelir.

Filmin Yönetmen koltuğuna Joe Penna oturmaktadır. Filmin başlangıcından itibaren gidişatı etkileyecek sahnelere yer vermiştir. Uzaya çıkacak ekip arasında dahil olmayan kaçak bir yolcunun serüvenini anlatmaktadır. Bu yolcu Michael Adams’ dır. Gemiye kendisinin de nasıl bildiğini bilmemektedir.

Kaçak Yolcu Film Yorumu

Film de gerçekle bağdaşmayan birkaç durum mevcuttur. Öneğin Oksijen maskesi olmadığı halde uzay gemisinde kaçak yolcunun nasıl hayatta kaldığıdır. Böyle başlayan bu mücadelede ekip görevi tamamlamakla uğraşırken gemiye dahil olan kaçak yolcu içinde bir savaş haline girmişlerdir. Çünkü belirtilen ekipten fazla kişinin bulunması can kaybına sebebiyet verecek geri dönüşü olmayan yolları getirecektir.

Hikayenin olumsuz bir tarafıysa 2 senelik bir süreçte yolculuğa çıkacak ekip içinde uçağın kontrol edilememesi sıkıntıları meydana gelecektir. Bu gibi sorularsa Bilim-kurgunun ve teknoloji dahil edilen bir filme komik durumlar katmaktadır.

Tüm bu olasızlıklarına yanı sıra filmde aksiyon ve heyecan durmam bilmemektedir. Genel anlamda en iyi yerleri buralar olmaktadır. Senaryo, kargaşa ve çaresizlikten beslenir beslenen film bu gibi duygulara tutkun olanlar için birebirdir.

IMDB PUANI: 5,5

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Kaçak Yolcu Oyuncuları ve Karakterleri

  • Anna Kendrick – Zoe Levenson
  • Toni Collette – Marina Banett
  • Shamier Anderson – Michael Adams
  • Daniel Dae Kim – David Kim

 



Son Güncelleme: 12.02.2022 17:02
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Anahtar Kelimeler:
KaçakyolcuFilmAlmanyaUzayTeknoloji
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