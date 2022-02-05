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Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner görev aldığı dizi ve filmler

Son dönemlerde ki oyunculuğu ile adından söz ettiren Kaan Taşaner merak ediliyor. Pek çok kişi, Kaan Taşaner kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner görev aldığı dizi ve filmler
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Geçtiğimiz yılların en fazla izlenen dizilerinden birisi olan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde görev alan Kaan Taşaner pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizi severler Kaan Taşaner’in kim olduğunu araştırırken aynı zamanda görev aldığı yapımları da merak ediyor.

Kaan Taşaner kimdir?

23 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Kaan Taşaner, ilk kez Büyük Buluşma adı dizide görev almıştır. Daha sonrasında döneminin en sevilen dizilerinden birisi olan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde görev alan Taşaner, Kuzey Güney dizisinde komiser rolü ile büyük beğeni toplamıştır.

Üne kavuşmasını Diriliş Ertuğrul dizisinde ki Gündoğdu karakteri ile yakalayan Taşaner aslen Konyalıdır. Kaan Taşener şu an TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde görev almaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
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