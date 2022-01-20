Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları

Jupiter\'s Legacy dizisi

Jupiter’s Legacy dizisi bize 1929'larda güçlerini kazanan ilk süper kahramanların merkezinin hikayesini anlatıyor. İlk grup süper kahramanlar toplumda saygı gördü ve efendi olarak adlandırıldı.Çocukları güçle doğdu.

İlk sezonun teması, halihazırda piyasaya sürülen "Jupiter’s Legacy" adlı 12 sayılık çizgi romana dayanmaktadır. Bu bize "Jupiter's Circle" ve diğer dizi "Jupiter\'s Legacy: Requiem" in ikinci ve üçüncü sezonlarda ipucu vereceği fikrini verdi.

Steveb S. DeKinght, daha önce Daredevil, Smallville ve Spartacus gibi büyük ve başarılı çalışmaları yönetti.

Dizinin ilk bölümü 8 bölüm olarak yayınlandı ve dizideki bölümler 45 dakika sürmektedir. İkinci sezonun çıkıp çıkmayacağı belli değil ama dizi ve dizinin başarısını bekleyenler dizinin ikinci sezonunun çıkacağına inanmaktadırlar.

Dizide yer alan isimler

Sheldon Sampson / The Utopian

Walter Sampson / Brainwave

Grace Sampson / Lady Liberty

Brandon Sampson / Paragon

Janna Croft / Ghostbeam

George Hutchence / Skyfox