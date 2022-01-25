Jennifer Lopez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

Tüm dünyanın tanıdığı 51 yaşında olan Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969 yılında New York’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda müzik ve tiyatro ile tanışan Lopez, bunların yanı sıra moda, dans ve seslendirmenlik ile de profesyonel anlamda ilgilenmektedir.

Katolik tarzda eğitim veren okullarda 12 yıl okuyan Lopez, Baruch College ile eğitimine devam etmiştir ancak daha sonra oyunculuğa yönelmek için oradan ayrılmıştır.

Babası (David Lopez) bilgisayar teknisyeniyken annesi (Guadalalupe Rodriguez) de ana okulunda eğitmenlik yapmaktaymış. İki tane kız kardeşi olan Lopez’in Leslie adındaki kardeşi müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Rol aldığı ilk film My Little Girl olmuştur. Bu filmde oynarken 16 yaşındaydı. Daha sonra 1990 yılında başvurduğu dans yarışmasını kazanması ile şöhret hızlı adımlarla Lopez’i yakalamaya başladı. 1995 yılında Wesley Snipes ve Woody Harrelson ile beraber rol aldığı Money Traein filmi ile tanınırlığı artan Lopez, bu filmin şarkılarını da seslendirerek müzik piyasasına sağlam bir adım atmıştır.

Şimdiye kadar üç kere evlenip boşanan Lopez’in evlilikleri şu şekildedir; 1997 yılında Ojani Noa ile evlenmiş ancak bu evlilik sadece bir yıl sürmüştür, Daha sonra 2001 yılında Cris Judd ile evlenmiştir ancak o da sadece 2 yıl sürebilmiştir, son evliliği ise 2004 yılında Marc Anthony ile yaşanmıştır ve bu evlilik de on yıl sonra sona ermiştir. Maximillian David Muniz ve Emme Anthony adlarında iki çocuğu olan Lopez, günümüzde Alex Rodriguez ile olan birlikteliği ile hayatına devam etmektedir.

Şimdiye kadar yer aldığı yapımlar aşağıdaki gibidir;

Aşk ve Para, Aşk Masalı, Dikkat Bebek Var, Para Treni, Kan ve Şarap, U Dönüşü, Darısı Başıma gibi başarılı yapımlardır.