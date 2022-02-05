İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

İzzet Günay kimdir?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934'te İstanbul'da doğmuştur. Bir zamanlar teknik ressamlık yapan usta oyuncu, 120'den fazla Yeşilçam filminde rol almıştır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
İzzet Günay kimdir?
Takip Et:

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 yılında İstanbul’da yaşama gözlerini açmıştır. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden birisidir. Günay’ın babası Salacak Şehir Hatları Vapurları İskele yönetici olduğu için İzzet Günay burada dünyaya gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde teknik ressamlık yapmıştır. Yeşilçam’da 120’den fazla filme yer almıştır. 2 evlilik yaşamıştır. Ömer isminde oğlu vardır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İzzet GünayYeşilçam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
KOSGEB bakkal, market, şarküteri açma kredisine nasıl başvurulur?
Dalış Kulübü dizisinin konusu nedir?
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 2021 yılı maaşı ne kadardır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?
Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?
Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?
Anastasia Thsilimpou kimdir? Nerelidir? Anastasia Thsilimpou nerede oturuyor?
Zeyno Eracar kimdir, nerelidir? Zeyno Eracar hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.