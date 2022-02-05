İzzet Günay kimdir?

, 21 Ağustos 1934 yılında İstanbul’da yaşama gözlerini açmıştır.’ın unutulmaz isimlerinden birisidir. Günay’ın babası Salacak Şehir Hatları Vapurları İskele yönetici olduğu için İzzet Günay burada dünyaya gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde teknik ressamlık yapmıştır. Yeşilçam’da 120’den fazla filme yer almıştır. 2 evlilik yaşamıştır. Ömer isminde oğlu vardır.