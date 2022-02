İzlenmesi gereken kaliteli yabancı diziler hangileridir?

Hannibal;

" />Mr. Robot;

Dexter;

Black Mirror;

The Boys;

True Detective;

Criminal Minds;

After Life;

Fringe;

The Walking Dead;

Bu dev yapım ünlü bir eserden ekranlara aktarılarak izleyici ile buluştu ve izleyiciden tam not aldı. Anthony Hopkins'in Kuzuların başrolünde yer bulduğu dizi ülkeler arasında oldukça büyük bir üne kavuştu. Ünlü oyuncu dizide insanlarının canına kıyan ve onları diri diri yiyen bir psikoloğu canlandırıyor. Yapımda Will Graham ile olan rekabeti izliyoruz. Ancak kendisi mesleğindeki başarılarla çevresindeki herkesi etkilemeyi başaran birisi olarak biliniyor. Dizinin kendisine ait bir hayran kitlesi var. Dizi üç sezondan meydana geliyor.Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi yakalayan dizi sonraki sezon ve bölümlerde şok bir şekilde seyirci sayısında azalma yaşandı. Pek çok dizisever ilk sezondan sonra diziyi izlemeyi bıraktı. Ama diziye ısrarla devam edenler dizinin fianlinde sabırlarının karşılığını aldılar ve mutlu bir şekilde diziyi bitirdiler. Ağır ilerlemesi ile beraber eleştirilerin odağı haline gelen dizi fakat son sezonda yayınlana iki böüm ve final bölüm dünya dizi tarihine geçti. Dizi de Elliot isimli bir hackerın başından geçenler anlatıldı ve dünya klasikleri arasında girdi.Miami'de polis merkezinde labarotuvarda kan analisti olarak çalışan bir adam. Aslında seri katil olan Dexter geceleri insanların canlarına kıyıyor. Ama önüne gelen herkesi öldürmüyor. Sadece suç işleyen ve cinayet yapan insanları öldürüyor. Polis teşkilatında çalışması işini her zaman kolaylaştırır. Her cinayetten sonra kan parçası alarak koleksiyon yapıyor. Cinayetleri de titiz bir şekilde işler ve arkasında iz bırakmadan yapar. Teknesi olan Dexter öldürdükleri insanı denize atıyor. Michael C. Hall’un muazzam bir oyunculuk performansı sergilediği bu dizi kesinlikle izlenmesi gereken yapımlardan bir tanesi.Yayınlanan her bölümde ayrı bir hikayenin yayınlandığı dizi tam bir başarı dolu bir yapım. İzleyiciler tarafından ilgi ve beğeni ile takip edildi. Dizi de özellikle karamsar ve dispotik senaryolar ekrana getirildi. Fakat bu yapılırken de güncel teknolojiler ile bağdaştırıldı. Seyirciye gelecekte yaşanması muhtemel olaylar dizi aracılığı ile lanse edildi. Dizinin her bölümü ayrı bir konu içerdiğinden istediğiniz bölümden diziye başlayabilirsiniz.The Boys dizisi kendine has tarzıyla adeta diziler arasında çığır açtı. Dizide insanlardan bazıları kendilerine özgü şekilde süper güçleri doğurdular. Bu durum üzerine ünlü bir şirket bu kahramanları insanlara yardım etmesi için yönlendirmeye başlar. Onların pr çalışmasını yapar ve sosyal medya da pazarlar. . Süper kahramanların hepsinin kendilerine has insani sorunları vardır ve aslında sanıldıkları kadar iyi değillerdir. Dizi hem bu konuları seyirciye aktarıyor hem de günümüz sorunlarını da kendine has bir şekilde eleştiriyor.Psikolojik ve varoluşsal sıkıntıları olan Rust Cohle oldukça karamsar bir karakterdir. Diğer bir karakter olan Martin Hart ise evli ve mesleği olan dedektifliği iyi bir şekilde icra etmeye çalışan bir adamdır. Birbirinden zıt olan karakterler dedektif olarak ekip kurmaya karar verirler. Süre içerisinde farklı cinayetleri çözmeye başlarlar. Cinayetlerin arkasından çok derin ilişkiler ortaya çıkmaya başlar. Kendine özgü çekim teknikleri ile kesinlikle izlneilmesi gereken diziler arasında yer alır.Eğer polisiye dizisi tutkunuz varsa mutlaka izlemeniz gereken bir dizi. Her bölümde farklı vakaların çözüldüğü dizi kendine has bir hayran kitesine sahip. Değişen oyuncular olmasına rağmen sezonlar ilerledikçe kalite ger geçen sezon arttı. Mutlaka izlenilmesi bir dizi.Tony karakteri karısıyla nutlu bir evlilik sürdüren bir karakter. Fakat başına çok üzücü bir olay gelir ve çok sevdiği eşini kaybeder. Bu acı kayıp sonrası derin bir üzüntü içerisinden olan Tony depresyoan girer. Artık hayattan zevk almamaya başlar ve aksi bir kişilik haline gelmiştir. Ricky Gervais’in başrolünde yer aldığı bu yapım konuyu hafif mizah öğeleri ile ele alıyor.Bilim Kurgu dizisi hayranı iseniz mutlaka izlemeniz gereken yapımların en başında gelen bir dizi. Olivia karakteri dizide bir dedektifi canlandırır. Bir zaman sonra hayatı çok zeki olan Walter Bishop ve oğlu Peter ile kesişir. Bu zamandan sonra tuhaf olayları çözmeye başlarlar. Walter dış görünüşü ile zeki olduğunu farkettirmez. Dizi süresince onlarca bilim kurgu olaylarına şahitlik ediyorsunuz.Bir polis olan Rick Grimes yaşanan bir çatışma sonrasında hastaneye yatılır ve uzun süre hastane de kalır. Gözlerini açtığında ise şoke olmaya başlar. Etrafında kimse kalmamıştır. Hastaneden taburcu olduğunda her yerde kan ve gözyaşı görmeye başlar. Ne olduğunu henüz anlamamışken birine denk gelir ve onun zombi olduğunun farkına varır. Onu tek amacı bu karmaşada karısı ve çocuğunu bulmaktır. Zombi denilince akla gelen ilk dizidir. Mutlaka izlenilmesi gerekir. Prison Break; Cezaevinden kaçış temalı dizilerin hayranı iseniz bu dizi tam size göre bir yapım. Ülkemizde de oldukça izleyici kitlesine sahip olan dizi her bölümde heyacan tavan yapıyor. Oldukça akıcı bir şekilde ilerleyen dizide karakterler her bölümün sonrası büyük bir çıkmaza girilyor. İster istemez diğer bölümü merak ediyorsunuz ve direk diğer bölüme geçiyorsunuz. Akıcı, aksiyonu ve heyecanı bol bir dizi arıyorsanız Prison Break dizisini kesinlikle izlemelisiniz.