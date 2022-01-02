İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu

Nettflix’te yayınlanacak olan İşte Bu Aşk filmi kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Son zamanlarda yeni içeriklere yer veren Netflix bu sefer ilk Endonezya yapımı filmi A Perfect Fit’i yayınladı. Kısa süre önce yayınlanan film aşk ve dram temaları içeriyor. İşte Bu Aşk filmi hakkında tüm detaylar…

Film önce Saski adında bir genç kadın üzerinden başlar. Kadının başından kötü olaylar geçse de hala hiçbir şey için geç olmadığı gösterilir. Saski sinirli bir erkek arkadaşa ve ilgilenmesi gereken yaşlı ebeveynlere sahiptir. Saski’nin bu olanların yanı sıra muhteşem bir blogger olduğu da görülmektedir.

İşte Bu Aşk film konusu ve yorumu

İşte Bu Aşk filmi halkın inançlarını ve kültürümü yansıtmaktadır. Filmde falcılar, sorunlu aileler vb. olayların yanı sıra Endonezya sokaklarında tesadüfen başlayan bir aşk hikayesi dikkat çekiyor. Saski nişanlısının özel daveti için bir ayakkabı almak ister ve girdiği mağazadaki beyfendi Saski’ye aşık olur. Bu tesadüf karşılaşma filmin ana temasını oluşturur.

Konu olarak çok klişe görünse de filmi farklı kılan Endonezya’nın ele alınmasıdır. Burada dikkat çekilen nokta farklı kültürde yaşanan bir aşk hikayesi. Bazı sahnelerde Rio ve Saski yakınlaşıyor gibi görünse de bazı sahnelerde aralarında bir uçurum oluşur.

Aşk ve dram temalı bu filmin senaryosunu Garin Nugroho üstleniyor. Filmde tutucu ebevyn kavramının ele alınması oldukça ilgi topluyor. Film oyuncu kadrosu ve hikayesi ile normal niteliktedir. Bu açıdan IMDb puanı da 6,5 olmuştur.

Filmde yer alan oyuncular

Filmde dikkat çeken ana karakterler; Nadya Arina, Refal Hady oluyor. Saski ve Rio dışında diğer karakterleri canlandıran isimlerden bazıları ise Giorgino Abraham, Anggika Bolsterli, Unique Priscilla, Mathias Muchus…

