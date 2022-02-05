İsmail Filiz kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede oturuyor?

İsmail Filiz Kenan İmirzalıoğlu’na benzemesi ile odak noktası haline gelmişti. Ünlü oyuncu, İsmail Filiz 1980 yılında dünyaya geldi. Babası Ak Parti’nin 24. dönem Çankırı milletvekili Hüseyin Filiz’dir. İsmail Filiz, ilköğretim hayatını Çankırı’da bitirdi. Ardından Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ne sonrasında ise Ankara Başkent Üniversitesi'ne gitmiş eğitimini başarılı bir şekilde sona erdirdi.

2009 yılında çekilen Ezel isimli dizide Ömer Uçar karakterine hayat verdi daha sonra 2011 yılında Anadolu Kartalları isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Filmde Üsteğmen Tunç Sözeri karakterine hayat verdi.

2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Paşa Gönlüm isimlidizide Melih karakteri, Milat isimli dizide Yağız Ali, karakteri, 2014 yılında ise Show Tv’de yayınlanan Ezra isimli dizide Çahangir Hüseyinov karakterine can verdi.2016 senesinde ekranlara gelmiş olan, Survivor isimli yarışmaya katılan ve ünlüler içerisinde yer alan İsmail Filiz’in ismi son zamanlarda da anılmaya başladı. İsmail Filiz aslen Çankırı’lıdır ve Çankırı'da doğmuştur.