İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz’ın yaşamı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

25 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, ilk okul ve liseyi Manisa’da okumuştur. Lisede oyunculukla ilgilenmeye başlayan İsmail Ege Şaşmaz Manisa Belediyesi’nde tiyatro yarışmalarına dahil olmuştur. Yarışmada birinci olmasının ardından İzmir ve İstanbul’da çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.

İlk olarak 2015 yılında Serçe Sarayı isimli yapım ile oyunculuk hayatına başlayan İsmail Ege Şaşmaz, Aşk Laftan Anlamaz, Güneşi Beklerken, Sen Çal Kapımı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi pek çok yapımda yer almıştır.

İsmail Ege Şaşmaz rol aldığı yapımlar

Lise Devriyesi

Aşk Laftan Anlamaz

Güneşi Beklerken

Mehmetçik Kutül Amare

Sen Çal Kapımı

Günebakan

Aşk Yalanı Sever

Serçe Sarayı

Uyanış