İrem Şentürk kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:35
Ünlü oyuncu İrem Şentürk
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezundur. İstanbul Moda Akademisi’nde koordinatör olarak görev yapan İrem Şentürk aynı zamanda Milano’da Istituto Maragoni’de masterını tamamlamıştır. Kendini oyunculuğa adamaya karar veren İrem Şentürk Kelebeğin Rüyası ve Galip Derviş
gibi ünlü dizilerde yer almıştır. Oyunculuk kariyerine hala devam eden Ankaralı İrem Şentürk şu an FOX TV
ekranlarında yayınlanmakta olan Kördüğüm
dizisinde yer almaktadır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:35
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