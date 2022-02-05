İrem Şentürk kimdir?

Ünlü oyuncuBilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezundur. İstanbul Moda Akademisi’nde koordinatör olarak görev yapan İrem Şentürk aynı zamanda Milano’da Istituto Maragoni’de masterını tamamlamıştır. Kendini oyunculuğa adamaya karar veren İrem Şentürk Kelebeğin Rüyası vegibi ünlü dizilerde yer almıştır. Oyunculuk kariyerine hala devam eden Ankaralı İrem Şentürk şu anekranlarında yayınlanmakta olandizisinde yer almaktadır.