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İrem Şentürk kimdir?

Gelin ünlü oyuncu İrem Şentürk’ü yakından tanıyalım. İrem Şentürk’ün hayatına dair önemli bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:35
İrem Şentürk kimdir?
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Ünlü oyuncu İrem Şentürk Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezundur. İstanbul Moda Akademisi’nde koordinatör olarak görev yapan İrem Şentürk aynı zamanda Milano’da Istituto Maragoni’de masterını tamamlamıştır. Kendini oyunculuğa adamaya karar veren İrem Şentürk Kelebeğin Rüyası ve Galip Derviş gibi ünlü dizilerde yer almıştır. Oyunculuk kariyerine hala devam eden Ankaralı İrem Şentürk şu an FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kördüğüm dizisinde yer almaktadır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:35
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Anahtar Kelimeler:
İrem ŞentürkGalip DervişKördüğümFox Tv
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