İrem Sak kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Yaşıyor?

İrem Sak kimdir, nerelidir?

9 Şubat 1986 yılında doğan ve şu an 34 yaşında olan İrem Sak, son dönemlerde Güldür Güldür programında Sinem karakteri ile kendini ekran başındaki izleyiciye tanıttı ve sevdirdi.

İrem Sak ilköğretim, ortaokul ve lise eğitim hayatını memleketinde geçirdi. Sonrasında ise üniversitede İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Tiyatro hayatına lise yıllarında girdi.

2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) Sizinkiler adlı tiyatro oyunu ile sahnelere giriş yaptı. Yine 2008 yılında Domino's Pizza, Coffee Mate, Money Club, Teknosa, Allianz ve Garanti Bankası gibi pek çok kurum ve firmaların reklamında yer aldı.

İlk dizi tecrübesi ise Şen Yuva isimli dizi ile oldu. Uzun zaman BKM yapımı 5'er Beşer isimli programda yer aldı. Sonrasında format olarak 5'er Beşer'e çok benzeyen Güldür Güldür programında Sinem karakterine hayat verdi. Senaryosu Gülse Birsel'den çıkan Yalan Dünya isimli dizide Gülay karakterini canlandırdı.

İrem Sak aslen Sivaslı ve Çerkes kökenli.