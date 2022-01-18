Invincible dizisi konusu ve yorumları nelerdir?

Ekranların yeni süper kahraman animasyon dizilerinden birisi olan Invincible dizisi gerek konusu gerekse dizi hakkında ki yorumları ile merak edilmeye devam ediyor.

Invincible konusu ve yorumları

Mark Grayson, babası Omni – Man ile aynı süper özelliklere sahip olmak için bekleyişine devam etmektedir. 17 yaşında olan yeni süper kahraman süper güçlerinin ortaya çıkışı geç olduğu için güçlerini kullanmayı halen tam olarak bilmemektedir. ancak bir anda gelen süper güçler sonrasında uçma ve hıza sahip olan Grayson süper güçleri sonrasında babası ile ilişkileri bozulmaktadır. Babası Omni – Man şehre gelen büyük kötülükle savaşmaya başlamıştır. Guardians of the Global ile Omni – Man’ın girdiği büyük mücadele sonrasında Mark babasını kaybetme korkusuna kapılır.

Yetişkinler için hazırlanan Invincible dizisi son zamanlarda animasyon eksikliği süren yetişkin Invincible dizisi beğeni toplanıyor. Dizinin yayınlanan bölümleri sonrasında IMDB puanı 8,8 olarak açıklandı.