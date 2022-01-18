İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...

Invincible dizisi konusu ve yorumları nelerdir?

Yetişkinlere özel içerik olarak Invincible dizisi konusu ve yorumları merak ediliyor. Animasyon dizi severler, Invincible dizisi konusu ve yorumları nelerdir? sorusu araştırılıyor.

18 Ocak 2022 Salı 12:44
Invincible dizisi konusu ve yorumları nelerdir?
Takip Et:

Ekranların yeni süper kahraman animasyon dizilerinden birisi olan Invincible dizisi gerek konusu gerekse dizi hakkında ki yorumları ile merak edilmeye devam ediyor.

Invincible konusu ve yorumları

Mark Grayson, babası Omni – Man ile aynı süper özelliklere sahip olmak için bekleyişine devam etmektedir. 17 yaşında olan yeni süper kahraman süper güçlerinin ortaya çıkışı geç olduğu için güçlerini kullanmayı halen tam olarak bilmemektedir. ancak bir anda gelen süper güçler sonrasında uçma ve hıza sahip olan Grayson süper güçleri sonrasında babası ile ilişkileri bozulmaktadır. Babası Omni – Man şehre gelen büyük kötülükle savaşmaya başlamıştır. Guardians of the Global ile Omni – Man’ın girdiği büyük mücadele sonrasında Mark babasını kaybetme korkusuna kapılır.

Yetişkinler için hazırlanan Invincible dizisi son zamanlarda animasyon eksikliği süren yetişkin Invincible dizisi beğeni toplanıyor. Dizinin yayınlanan bölümleri sonrasında IMDB puanı 8,8 olarak açıklandı.

 


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
InvincibleDiziAnimasyonYetişkinKonuYorumlarNedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma Zehra neden yok? Şafak Pekdemirli Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma Zehra neden yok? Şafak Pekdemirli Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir?
Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir?
Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri
HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri
Kanunsuz Topraklar dizisi hakkında yorum ve görüşler
Kanunsuz Topraklar dizisi hakkında yorum ve görüşler

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
İş Bankası'ndan yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
Kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? TV'de yayınlanacak Kore dizileri
Oruçluyken mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Diyanetten konu ile ilgili açıklama
TJK 18 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
Yasak Elma Zehra neden yok? Şafak Pekdemirli Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
Ada Masalı dizisinin 1. bölümünde neler oldu? Ada Masalı dizisi 1. bölüm özeti
Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama
2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021
ATV'nin yeni dizisi Destan'ın oyuncuları kimlerdir?
2021 çalışan anneye bakıcı desteği 300 Euro oldu! Çalışan anne bakıcı desteği nedir, nasıl başvurulur?
Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Kalp Yarası dizisinin yorumları
18 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Ocak Salı at yarışı programı
Barbaroslar İlyas Kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi hakkında yorum ve görüşler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.