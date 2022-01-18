Invincible 1.sezon incelemesi

Invincible dizisi ilk sezonuyla çok büyük dikkat çekti. Kendine has tarzıyla seyirciler tarafından en fazla izlenen animasyon dizilerinden oldu. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizinin şimdiye kadar 6 bölümü yayınlandı. Dizinin bölümleri 40-45 dakika sürmektedir.
Dizinin yaratıcısı dünyaca ünlü Robert Kirkman’dır.
Invincible animasyon dizisinin konusu
Dizide ,süper kahramanların yaşadığı bir dünya anlatılmaktadır. Dizide Beyaz Saray’a saldırı gerçekleşir. Bu saldırı, Omni-man ve Globe muhafızları tarafından durdurulmaktadır. Dizideki kahramanların özellikleri Dc’deki karakterlere çok benzemektedir. Özellikle Omni-Man karakteri Superman’e benzemektedir.
Dizinin seslendirme kadrosunda Steve Yeun, J.K. Simmons, Mark Hamill,John Hamm ve Gillian Jacobs gibi isimler yer almaktadır.
Yayınlanan ilk 6 bölüm seyirciden tam not almayı başardı.
Dizinin ilk sezonu halen devam etmektedir. 2.sezonuyla ilgili açıklama sonra yapılacaktır.