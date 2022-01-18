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Invincible 1.sezon incelemesi

Amazon'da yayınlanan Invincible animasyon dizisi seyirci tarafından çok beğenildi. Dizi 1.sezonuyla devam etmektedir. Şu ana kadar 6 bölüm yayınlanan dizinin konusu merak edildi. Invincible dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Invıncible animasyon dizisiyle ilgili merak edilenleri derledik. İşte Amazon'un sevilen animasyon dizisiyle ilgili detaylar...

18 Ocak 2022 Salı 12:31
Invincible 1.sezon incelemesi
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Invincible dizisi ilk sezonuyla çok büyük dikkat çekti. Kendine has tarzıyla seyirciler tarafından en fazla izlenen animasyon dizilerinden oldu. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizinin şimdiye kadar 6 bölümü yayınlandı. Dizinin bölümleri 40-45 dakika sürmektedir.

Dizinin yaratıcısı dünyaca ünlü Robert Kirkman’dır.

Invincible animasyon dizisinin konusu

Dizide ,süper kahramanların yaşadığı bir dünya anlatılmaktadır. Dizide Beyaz Saray’a saldırı gerçekleşir. Bu saldırı, Omni-man ve Globe muhafızları tarafından durdurulmaktadır. Dizideki kahramanların özellikleri Dc’deki karakterlere çok benzemektedir. Özellikle Omni-Man karakteri Superman’e benzemektedir.

Dizinin her bölümünde bir sonraki bölüm merak edilmektedir. The Boys dizisini sevenler, bu diziyi seveceklerdir. Türkiye’de animasyon dizilerin sadece çocuklar için olduğu anlayışı değişmektedir.

Dizinin seslendirme kadrosunda Steve Yeun, J.K. Simmons, Mark Hamill,John Hamm ve Gillian Jacobs gibi isimler yer almaktadır.

Yayınlanan ilk 6 bölüm seyirciden tam not almayı başardı.

Dizinin ilk sezonu halen devam etmektedir. 2.sezonuyla ilgili açıklama sonra yapılacaktır.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:31
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Anahtar Kelimeler:
InvincibleAmazon Prime Dizileri
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