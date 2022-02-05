İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

İnci Türkay Biyografisi
24 Mart 1972 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Karşıyakalı’dır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk kez 2001 yılında Dünya Varmış adlı dizide boy gösterdi. Burada Hülya karakterini canlandırdı. Sihirli Annem’deki Betüş karakteriyle akıllara kazındı. Sonrasında Köstebekgiller dizisinde kendisine yer buldu. 2004 yılında ise zengin iş adamı Ahmet Eroğlu ile dünya evine girdi. Ancak bu evliliğini 2009 yılında sonlandırdı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Rengarenk dizisinin oyuncu kadrosunda olacağı iddia ediliyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00