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İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan İnci Türkay, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İnci Türkay kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:00
İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında İnci Türkay gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan İnci Türkay, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İnci Türkay kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

İnci Türkay Biyografisi

24 Mart 1972 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Karşıyakalı’dır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk kez 2001 yılında Dünya Varmış adlı dizide boy gösterdi. Burada Hülya karakterini canlandırdı. Sihirli Annem’deki Betüş karakteriyle akıllara kazındı. Sonrasında Köstebekgiller dizisinde kendisine yer buldu. 2004 yılında ise zengin iş adamı Ahmet Eroğlu ile dünya evine girdi. Ancak bu evliliğini 2009 yılında sonlandırdı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Rengarenk dizisinin oyuncu kadrosunda olacağı iddia ediliyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00
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Anahtar Kelimeler:
İnci TürkayBetüş
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