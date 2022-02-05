İnci Türkay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

İnci Türkay Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan İnci Türkay, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İnci Türkay kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

24 Mart 1972 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Karşıyakalı’dır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk kez 2001 yılında Dünya Varmış adlı dizide boy gösterdi. Burada Hülya karakterini canlandırdı. Sihirli Annem’deki Betüş karakteriyle akıllara kazındı. Sonrasında Köstebekgiller dizisinde kendisine yer buldu. 2004 yılında ise zengin iş adamı Ahmet Eroğlu ile dünya evine girdi. Ancak bu evliliğini 2009 yılında sonlandırdı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Rengarenk dizisinin oyuncu kadrosunda olacağı iddia ediliyor.