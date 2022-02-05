İnci Pars kimdir? Nerelidir? İnci Pars kaç yaşında?

İnci Pars kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte İnci Pars’nin yaşamına dair detaylar...

İnci Pars kimdir?

Yahşi Cazibe dizisi ile akıllara kazınan Ttukunaz karakterine hayat veren İnci Park 1980 doğumludur.ilk oyunculuk tedrübesini Aşk ve Barış adlı dizi ile yaşamıştır. Ardından İstanbul'a yerleşen oyuncu Hayat Bağları adlı dizide Gözde karakterini canlandırmıştır. Daha sonra oyuncu 18 yaşında Kıbrıs güzeli seçilmiştir.

2016 senesi itibariyle Tv8 ekranlarında İşte Benim tilim adlı programda yarışmacılar arasında olan İnci Park aslen Kıbrıs Gine'lidir.