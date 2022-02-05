İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

İnci Pars kimdir? Nerelidir? İnci Pars kaç yaşında?

Ünlü sanatçı İnci Pars'nın kim olduğuna dair merak edilen İnci Pars kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı İnci Pars hakkında detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:29
İnci Pars kimdir? Nerelidir? İnci Pars kaç yaşında?
Takip Et:

İnci Pars kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte İnci Pars’nin yaşamına dair detaylar...

İnci Pars kimdir?

Yahşi Cazibe dizisi ile akıllara kazınan Ttukunaz karakterine hayat veren İnci Park 1980 doğumludur. Oyuncu ilk oyunculuk tedrübesini Aşk ve Barış adlı dizi ile yaşamıştır. Ardından İstanbul'a yerleşen oyuncu Hayat Bağları adlı dizide Gözde karakterini canlandırmıştır. Daha sonra oyuncu 18 yaşında Kıbrıs güzeli seçilmiştir.

2016 senesi itibariyle Tv8 ekranlarında İşte Benim tilim adlı programda yarışmacılar arasında olan İnci Park aslen Kıbrıs Gine'lidir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Inci ParsOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Yasemin Ergene kimdir?
Yasemin Ergene kimdir?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Rasim Öztekin kimdir?
Rasim Öztekin kimdir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?

Popüler Haberler

Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
Enis Fosforoğlu kimdir? Nerelidir? Enis Fosforoğlu kaç yaşında?
Yasemin Ergene kimdir?
Yunus İmğa kimdir? Nerelidir? Yunus İmğa kaç yaşında?
Rasim Öztekin kimdir?
Ahmet Yavuz Sepetçi kimdir? Aslen nerelidir?
Dağhan Külegeç kimdir?
İnci Pars kimdir? Nerelidir? İnci Pars kaç yaşında?
Damla Aslanalp kimdir? Nerelidir? Damla Aslanalp kaç yaşında?
Yemin Cemre ( Ceyda Olguner ) kimdir?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Samet Demir kimdir?
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Yavuz Şeker kimdir?
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ali Sunal kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.