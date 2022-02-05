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İlker Yeğin kimdir? Oyuncu İlker Yeğin hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Doktor Yavuz karakteri ile bilinen İlker Yeğin, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı ve Cemile gibi birçok yapımda yer almıştır. Yeğin, Pera Güzel Sanatlar'da tiyatro eğitimi almıştır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:16
İlker Yeğin kimdir? Oyuncu İlker Yeğin hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar dizisinde Doktor Yavuz Ateş karakteri ile bilinen İlker Yeğin’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki İlker Yeğin kimdir?

İlker Yeğin kimdir?

1984 yılında dünyaya gelen İlker Yeğin Pera Güzel Sanatlar’da tiyatro eğitimi almıştır. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’nde de eğitimlere katılan İlker Yeğin ilk olarak Sakarca isimli tiyatro oyununda yer almıştır.

Birçok tiyatro oyununda yer alan İlker Yeğin ayrıca dizilerde de yer almıştır. İlker Yeğin Analar ve Anneler, Bir İstanbul Masalı, Fırtına Hayatlar, Hayat Bilgisi, Arka Sokaklar, Cemile, Şenlikname ve Aslı ile Kerem yapımlarının yanı sıra Sakarca, Tebessümünüz Teveccühünüzde, Beyoğlu Beyoğlu ve Yasaklar oyunlarında yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 09:16
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