İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?

Birden fazla projede yer almış olan İlker Kızmaz, başarılı oyunculuğu ile kendini sevdirmeyi başarmıştır. Çeşitli film ve dizilerde yer almış olan oyuncu, kendinden söz ettirmeye devam etmektedir. İlker Kızmaz ile ilgili tüm detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:06
İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?
Takip Et:

İlker Kızmaz kimdir?

9 Eylül 1975 senesinde dünyaya gelen oyuncu 45 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İzmir’de çeşitli tiyatrolarda rol almıştır. Yeter Anne,Aslı ile Kerem, Aşk-ı Memnu, Candan Öte ve Duvar dizilerinde oynamıştır. 2014 senesinde Yedi Güzel Adam'da Kenan  karakterine hayat vermiştir.  Önce Vatan, Nefes:Vatan Sağolsun, Sırat gibi yapımlarda da yer almıştır. Binicilik sporu ile ilgilenmektedir. Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında dizisinde de rol almıştır. İzmir’de doğan oyuncu İstanbul’da hayatına devam etmektedir. 



Son Güncelleme: 02.03.2022 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ilker KızmazOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi
Gürkan Baba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gürkan Baba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Doğanlar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Doğanlar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?
Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı nedir?
Kırmızı Oda Nihal'in gençliğini kim canlandırdı? Gerçek adı nedir?

Popüler Haberler

İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?
Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 2 Mart 2022 Çarşamba Bitcoin ne kadar oldu?
Kusmak oruca zarar verir mi?
Oyuncu Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon nereli, kaç yaşında?
Oruca niyetlendikten sonra adet olunursa oruç bozulur mu ?
İnsülin iğnesi orucu etkiler mi? İnsülin kullanan kişiler Ramazan Ayında ne yapmalı?
3 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Mart Perşembe at yarışı programı
Oyuncu Ali İpin kimdir? Kısa biyografisi
TJK 2 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Amazon Prime Video Madres filmi konusu nedir? Amazon Prime Video izleyenlere Cadılar Bayramı hediyesi olarak Madres filmini veriyor
Çok Satanlar filminin konusu nedir?
Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?
Ramazan’da adet geciktirici kullanılması uygun mu?
Oruç tutmak kalbe yarar sağlıyor mu ? Orucun kalbe faydaları
2 Mart 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?
Oyuncu Anta Toros kimdir?
Simge Doğanlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.