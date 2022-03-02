İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?

İlker Kızmaz kimdir?

9 Eylül 1975 senesinde dünyaya gelen oyuncu 45 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İzmir’de çeşitli tiyatrolarda rol almıştır. Yeter Anne,Aslı ile Kerem, Aşk-ı Memnu, Candan Öte ve Duvar dizilerinde oynamıştır. 2014 senesinde Yedi Güzel Adam'da Kenan karakterine hayat vermiştir. Önce Vatan, Nefes:Vatan Sağolsun, Sırat gibi yapımlarda da yer almıştır. Binicilik sporu ile ilgilenmektedir. Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında dizisinde de rol almıştır. İzmir’de doğan oyuncu İstanbul’da hayatına devam etmektedir.