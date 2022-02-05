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İlkem Ulugün kimdir? Nerelidir? İlkem Ulugün nerede oturuyor?

İlkem Ulugün kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İlkem Ulugün’ün hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:57
İlkem Ulugün kimdir? Nerelidir? İlkem Ulugün nerede oturuyor?
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İlkem Ulugün kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İlkem Ulugün’ün hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İlkem Ulugün kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İlkem Ulugün’ün yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İlkem Ulugün aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Aşk Yeniden dizisinin Fadik karakterine hayat vermiş olan İlkem Ulugün, Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olmuştur. Halen Salzburg Experimental Academy of Dance’te deneysel dans eğitimlerini sürdüren oyuncu, 1 Ocak 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkem Ulugün, Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan, Sırat ve Huzurum Kalmadı isimli dizilerde rol almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:57
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