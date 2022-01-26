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İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!

Birçok kişi İlkay Akdağlı hakkında araştırma yapmakta. Biz de sizler için İlkay Akdağlı’nın hayatına dair bir araştırma yaptık. Peki, İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İşte İlkay Akdağlı biyografisi…

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:06
İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!
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1973 yılında dünyaya gelen İlkay Akdağlı, oğlak burcudur. Oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünün mezunudur.

Eskişehir Tiyatro Kumpanyası isimli tiyatro topluluğun kurucuları arasında yer alan İlkay Akdağlı, uzun yıllar tiyatroda rol alarak oyun müzikleri bestelemiştir. 1996 yılında İstanbul’a yerleşmiş ve TV programları ile dizilerde yer almıştır. Bir ara Bilgi Üniversitesi’nde drama dersleri vermiş, 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda kadrolu sanatçı olarak çalışmaya başlamıştır. Oyuncu halen bu tiyatronun bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

İlkay Akdağlı’nın rol aldığı dizi ile filmler

  • Yağmuru Beklerken
  • Hiç Bana Sordun mu
  • Mavi Düşler
  • Şeytanın Gözyaşları
  • Sırlar Dünyası
  • A.G.A
  • Çınaraltı
  • Avrupa Yakası
  • Gece 11:45
  • Selena
  • Sevda Çiçeği
  • Son Osmanlı Yandım Ali
  • Unutulmayanlar
  • Yaprak Dökümü
  • Menekşe ile Halil
  • Derman
  • Abimm
  • Pis Yedili
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Kaçma Birader
  • İsimsizler
  • Bir Denizcinin Doğum Günü

Son Güncelleme: 26.01.2022 00:06
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Ilkay AkdağlıKimKaç Yaşında
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