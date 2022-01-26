İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!

1973 yılında dünyaya gelen İlkay Akdağlı, oğlak burcudur. Oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünün mezunudur.

Eskişehir Tiyatro Kumpanyası isimli tiyatro topluluğun kurucuları arasında yer alan İlkay Akdağlı, uzun yıllar tiyatroda rol alarak oyun müzikleri bestelemiştir. 1996 yılında İstanbul’a yerleşmiş ve TV programları ile dizilerde yer almıştır. Bir ara Bilgi Üniversitesi’nde drama dersleri vermiş, 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda kadrolu sanatçı olarak çalışmaya başlamıştır. Oyuncu halen bu tiyatronun bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

İlkay Akdağlı’nın rol aldığı dizi ile filmler