İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!

Eskişehir Tiyatro Kumpanyası isimli tiyatro topluluğun kurucuları arasında yer alan İlkay Akdağlı, uzun yıllar tiyatroda rol alarak oyun müzikleri bestelemiştir. 1996 yılında İstanbul’a yerleşmiş ve TV programları ile dizilerde yer almıştır. Bir ara Bilgi Üniversitesi’nde drama dersleri vermiş, 1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda kadrolu sanatçı olarak çalışmaya başlamıştır. Oyuncu halen bu tiyatronun bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.
İlkay Akdağlı’nın rol aldığı dizi ile filmler
- Yağmuru Beklerken
- Hiç Bana Sordun mu
- Mavi Düşler
- Şeytanın Gözyaşları
- Sırlar Dünyası
- A.G.A
- Çınaraltı
- Avrupa Yakası
- Gece 11:45
- Selena
- Sevda Çiçeği
- Son Osmanlı Yandım Ali
- Unutulmayanlar
- Yaprak Dökümü
- Menekşe ile Halil
- Derman
- Abimm
- Pis Yedili
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Kaçma Birader
- İsimsizler
- Bir Denizcinin Doğum Günü
Son Güncelleme: 26.01.2022 00:06