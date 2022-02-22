İlayda Akdoğan kimdir, kaç yaşındadır? İlayda Akdoğan nerelidir?

İlayda Akdoğan kimdir? Nerelidir? İlayda Akdoğan nerde yaşıyor? İlayda Akdoğan kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

İlayda Akdoğan kimdir? Aslen nerelidir?

İlayda Akdoğan rol aldığı dizilerle dikkatleri üstüne çeken ilgi odağı olan güzel oyuncular arasında yer almaktadır. Hakkındaysa nereli olduğu, boy ve kilosu merak edilen sorular olmuştur.

Mustang, Bez Bebek, Sevgili Dünürüm, Afacanlar Kampı ve En İyi Arkadaşım gibi birçok yapımda rol alan oyuncu İlayda Akdoğan İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Düzcelidir.1998 yılının Temmuz ayında doğmuştur. Yengeç burcudur. 1.66 boyunda olup 54 kilodur.

Show TV’de yayınlanmış olan Oyunbozan dizisinde Eylül karakterine hayat vermiş, sonrasında Dolunay dizisinde rol almaya başlamıştır.