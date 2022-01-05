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Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?

Sinemaseverlerin merakla beklediği Identity: Kimlik'in ikinci serisi mi geliyor? Kimlik filminin konusu ne? Oyuncuları kimlerdir? Detayları haberimizde.

05 Ocak 2022 Çarşamba 02:04
Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?
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İzleyicilerden büyük ilgi gören Identity:Kimlik filminin ikinci serisinin çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Amanda Peet, John Cusack, Ray Liotta, Alfred Molina ve Clea Duvall gibi farklı isimlerin bir araya geldiği filmin yeniden izleyicisiyle buluşup buluşmaması konusunda heyecan dorukta. 

2003 Amerikan yapımı olan film, izleyicilerine gerilim, dram, gizem türü sevenler için hayli keyifli görünüyor. Filmin yapımcılığınğını Cathy Konrad ve Stuart Besser üstleniyor. Senaristliğini ise Michael Cooney yapıyor. 

Filmde hiç beklenmeyen bir şekilde meydana gelen kasırga sebebiyle yolları kesişen birbirinden farklı karakterlere sahip 10 kişi bu olayla birleşir. Birbirlerinden habersiz bambaşka hayat deneyimine sahip bu kişiler, birlikte bir otelde yaşamak zorunda kalır. Bu otele girdikleri an dışarısıyla tüm bağlantılarını koparırlar ve değişik olaylar yaşamaya başlarlar. Kim olduklarını bilmedikleri bir katil sebebiyle hayatta kalmak onlar için gittikçe zorlaşmaktadır. 

Konunun yetkilileri tarafından kesin bir açıklama yapılmasa da bu konu hakkında düşündüklerini bildirdiler. 


Son Güncelleme: 05.01.2022 02:04
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