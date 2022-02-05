İclal Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında İclal Aydın gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan İclal Aydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İclal Aydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

İclal Aydın Biyografisi

14 Eylül 1971 senesinde dünyaya gelen başarılı sanatçı İclal Aydın, şu an 49 yalını geçirmektedir. Kendisi Nevşehir’de dünyaya geldi ancak ailesiyle beraber 1 yaşındayken Ankara’ya yerleşti. Sonrasında Elazığ Anadolu Lisesi’nde yatılı olarak okudu.

Bu tarihlerde tiyatro ile yakından ilgilendi. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken ikinci sınıfta bırakarak Almanya’ya taşınmak zorunda kaldı. Burada 6 yıl boyunca kaldı. Bu yıllarda tiyatro ile ilgilendi.

Şu sıralar O Hayat Benim adlı dizide Hasret karakterini canlandırıyor. Daha önce Sıcak Saatler adlı dizide boy gösterdi. Kendisi Tuncelilidir.