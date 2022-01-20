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İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV izleyicisinin karşısına oldukça ilgi çekici bir yapımla çıkmaya hazırlanıyor. Kanalın iddialı dizisi olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasının ardından Kanal İçimizden Biri dizisi ile sektöre bomba gibi bir giriş yapacak. İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İçimizden Birisi dizisinin oyuncu kadrosu şekillendi mi? İşte ayrıntılar.

20 Ocak 2022 Perşembe 07:05
İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Yeni yayın döneminde ekranlarda olacak İçimizden Biri dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile bir hayli iddialı bir yapım. Ersoy Güler tarafından hazırlanan dizinin ise ilk tanıtımı yapıldı. Ege bölgesinde geçecek olan hikaye şimdiden çok merak edilmeye başlandı.

Dizinin kadrosuna ilk dahil olan isim ise Gizem Güneş oldu. Gizem Güneş dizide karşımıza Havva karakteri ile çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride rolüne hayat veren Gizem Güneş dizinin final yapmasıyla beraber yeni dizi olan İçimizdeki Biri dizisine transfer oldu. Müslüman Türk olan ailenin kızı olan Havva İrlandalı Adam karakteri ile büyük bir aşk yaşayacak dizide. 

1995 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Gizem Güneş Fransızca öğretmenidir. Gizem Güneş bir zamanların en çok izlenen dizisi Binbir Gece dizisinde 2007 yılında rol alarak dizi sektörüne atıldı. Gizem Güneş daha sonra Fırtına isimli karadeniz dizisinin kadrosuna girmeyi başardı. Şimdi ise İçimizden Biri dizisinde Havva karakteri ile evlerimize konu olacak.

Adam karakterine hayat verecek olan kişinin henüz tam olarak netleşmediği belirtildi. Son gelen kulis bilgilerine göre Uraz Kaygılaroğlu rolü almak üzere. Adam rolü ile ilgili bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

İçimizden Biri dizisi çekim yerleri için iki ihtimal bulunuyor. Birincisi İzmir ilimiz. Ancak İçimizden Biri dizisinin Ege şivesini daha çok anımsatan Muğla ilinin önemli tatil beldelerinden olan Marmaris ilçesinde çekilmesi bekleniyor. İçimizden Biri dizisinin çekim yerlerine dair resimler geldikçe paylaşıp kesin bilgileri yazacağız.


Son Güncelleme: 20.01.2022 07:05
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Anahtar Kelimeler:
İçimizden BirisiShow Tv
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