İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?

İbrahim Selim kimdir?

1979 yılında Ankara’da doğan İbrahim Selim 42 yaşındadır. Oyunculuğun yanında seslendirme de yapmaktadır. Birden fazla projede yer almıştır. Üç yıl Biyoloji bölümünde okuyan Selim, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmüştür. Kariyerine ilk adımını TRT1’in günlük dizilerinde oynayarak atmıştır. Ankara’dan sonra İstanbul’a gelen oyuncu, DOT Tiyatro’ya başlamıştır. Kusursuzlar,Fatih,Şubat ve Rüya projelerinde yer almıştır. 2017 yılında Hayati ve Diğerleri dizisinin oyuncu kadrosunda da yer alan oyuncu, Artvin Arhavi’lidir.