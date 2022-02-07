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İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?

Oyunculuk ve seslendirme işleri yapan İbrahim Selim, merak ediliyor. Çeşitli projelerde yer alan oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor. İbrahim Selim hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Şubat 2022 Pazartesi 04:01
İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?
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İbrahim Selim kimdir?

1979 yılında Ankara’da doğan İbrahim Selim 42 yaşındadır. Oyunculuğun yanında seslendirme de yapmaktadır. Birden fazla projede yer almıştır. Üç yıl Biyoloji bölümünde okuyan Selim, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmüştür. Kariyerine ilk adımını TRT1’in günlük dizilerinde oynayarak atmıştır. Ankara’dan sonra İstanbul’a gelen oyuncu, DOT Tiyatro’ya başlamıştır. Kusursuzlar,Fatih,Şubat ve Rüya projelerinde yer almıştır. 2017 yılında Hayati ve Diğerleri dizisinin oyuncu kadrosunda da yer alan oyuncu,  Artvin Arhavi’lidir.



Son Güncelleme: 07.02.2022 04:01
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim SelimOyuncu
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