İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılacak mı?

TV8 ekranlarının en çok sevilen ve izlenilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncularından olan ve herkesin sempatisini kazanan Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor. Bu durum dizi fanatikleri tarafından üzüntü ile karşılanırken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İbrahim Çelikkol'un dizideki hikayesinin bitmesi nedeniyle bir kaç bölüm sonrasında diziye veda etmesi bekleniyor. İbrahim Çelikkol hakkında yeni bir porjeye dahil olacağı ise dedi kodu kazanında şimdiden kaynamaya başlamış durumda.

Dizide bu ayrılıktan sonra yeni bir oyuncunun kadroya dahil mi olacağı ise şu anda büyük bir muamma. Dizinin yeni bölümü bu ayın 24'ünde TV8 ekranlarında evlerinize konuk olacak.