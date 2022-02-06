Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

Arka sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Hülya Karabayır Çelik aslen nerelidir? Kiminle evlidir? Kaç yılında doğmuştur? Yer aldığı dizi ve filmler nelerdir? Soruları cevap aramaya başladı.

Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir?

Hülya Kalebayır Çelik 1969 yılında doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Çelik Arka Sokaklar dizisinde Ayla Soylu rolüne hayat vermektedir.

Diyarbakır’da dünyaya gelen Hülya Kalebayır Çelik daha önceleri Melekler Adası ve Köpek adlı dizilerinde oynamıştır.

Günümüze kadar Asiye Nasıl Kurtulur, Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz, Tartuffe, Sersem Kocanın Kunaz Karısı, İkinci Caddenin Mahkumu, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Lütfen Kızımla Evlenirmisin, Tersine Dünya ve Corialanus adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

9 Ekim 1995 yılında Trabzonspor’un eski futbolcusu Lemi Çelik’le yuva kurmuş ancak evlilikleri 2012 yılında sonlanmıştır. Bu evliliklerinden Su isimli bir kız çocukları bulunmaktadır.