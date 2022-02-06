How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?

How I Meet Your Father dizisi
Dizinin final yapması ile beraber birçok izleyici bu konsepte uygun başka dizinin gelip gelmeyeceği merakı içindedir. Bu konu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı fakat devamı gelmedi. Son iddialara göre How I Meet Your Father dizisi çekilecek yöndedir.
Dizinin finalinin ardından bu sefer annenin gözünde tanışma hikayesi anlatılması beklenilmektedir. Ancak oldukça dizi riskli olacak çünkü diğer dizi ile karşılaştırılması yapılacaktır. Dizinin beklentisi zor karşılanacak gibiye benziyor.
Oyuncuları
Hilary Duff dizinin başrolünde yer alacaktır. Dizinin oyuncu kadrosu net belirlenmedi. İlerleyen zamanlarda sürpriz oyuncuların katılacağı bilgiler arasında.
Son Güncelleme: 06.02.2022 16:18