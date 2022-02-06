How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?

How I Meet Your Father dizisi

Dizinin final yapması ile beraber birçok izleyici bu konsepte uygun başka dizinin gelip gelmeyeceği merakı içindedir. Bu konu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı fakat devamı gelmedi. Son iddialara göre How I Meet Your Father dizisi çekilecek yöndedir.

How I Meet Your Mother dizisi Ted isimli birinin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatmasını 9 sezon boyunca izledik. Dizideki karakterler ve olaylar güldürmeye ve yeri geldiğinde duygulandırmayı başarmıştı. Çok güzel dizinin 9 sezon sonunda final yaptı. Finali bazı izleyiciler tarafından beğenilmez iken sert eleştirilerin kurbanı oldu.

Dizinin finalinin ardından bu sefer annenin gözünde tanışma hikayesi anlatılması beklenilmektedir. Ancak oldukça dizi riskli olacak çünkü diğer dizi ile karşılaştırılması yapılacaktır. Dizinin beklentisi zor karşılanacak gibiye benziyor.

Oyuncuları

Hilary Duff dizinin başrolünde yer alacaktır. Dizinin oyuncu kadrosu net belirlenmedi. İlerleyen zamanlarda sürpriz oyuncuların katılacağı bilgiler arasında.

