HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri

Amerika Birleşik Devletlerinin bir kanalı olan HBO kaliteli ve sevilen dizilerle karşımıza çıkmaktadır. Game of Thrones ve Westworld gibi sevilen yapımların yer aldığı kanalda birçok kaliteli dizi bulunmaktadır. İşte HBO kanalının en iyi dizileri..
Game of Thrones
Savaşların ve ejderha gibi mistik ögelerin yer aldığı Game of Thrones damgasını vurmuş dizilerden birisidir. Aynı isimli kitaptan uyarlanan dizi en çok izlenen dizilerden birisi olmuştur.
Chenobyl
2019 yılında yayınlanan dizi pek çok dizi tarafından beğeni toplamıştır.
Westworld
Bilim kurgu dizisi olan dizinin başrolünde Anthony Hopkins ve Ed Harris gibi önemli isimler yer almaktadır.
Six Feet Under
Amerika’da cenaze evi işleten ailenin hikayesini anlatan dizide Michael C. Hall yer almaktadır.
The Sopranos
İlk kez 1999 yılında yayınlanan The Sopranos 6 sezon boyunca HBO ekranlarında yayınlanmıştır.
Barry
Bill Hader’in başrolünde olduğu dizi kiralık bir katilin hikayesini konu edinmektedir.
Sevilen diğer HBO dizileri ise şu şekilde:
OZ
Sex and the City
Deadwood
True Blood
Boardwalk Empire
Sharp Objects
The Outsider
Silicon Valley
The Leftovers
The Wire