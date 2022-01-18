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HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri

Amerika'nın en çok izlenen kanallarından birisi olan HBO'da pek çok sevilen dizi yer almaktadır. Game of Thrones, Westworld ve Chernobyl gibi yankı uyandıran pek çok yapım bu kanalda yayınlanmaktadır. İşte HBO'nun en iyi yapımları..

18 Ocak 2022 Salı 06:26
HBO'da yayınlanan yapımlar hangileri? HBO kanalının en iyi dizileri
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Amerika Birleşik Devletlerinin bir kanalı olan HBO kaliteli ve sevilen dizilerle karşımıza çıkmaktadır. Game of Thrones ve Westworld gibi sevilen yapımların yer aldığı kanalda birçok kaliteli dizi bulunmaktadır. İşte HBO kanalının en iyi dizileri..

Game of Thrones

Savaşların ve ejderha gibi mistik ögelerin yer aldığı Game of Thrones damgasını vurmuş dizilerden birisidir. Aynı isimli kitaptan uyarlanan dizi en çok izlenen dizilerden birisi olmuştur.

Chenobyl

2019 yılında yayınlanan dizi pek çok dizi tarafından beğeni toplamıştır.

Westworld

Bilim kurgu dizisi olan dizinin başrolünde Anthony Hopkins ve Ed Harris gibi önemli isimler yer almaktadır.

Six Feet Under

Amerika’da cenaze evi işleten ailenin hikayesini anlatan dizide Michael C. Hall yer almaktadır.

The Sopranos

İlk kez 1999 yılında yayınlanan The Sopranos 6 sezon boyunca HBO ekranlarında yayınlanmıştır.

Barry

Bill Hader’in başrolünde olduğu dizi kiralık bir katilin hikayesini konu edinmektedir.

Sevilen diğer HBO dizileri ise şu şekilde:

OZ

Sex and the City

Deadwood

True Blood

Boardwalk Empire

Sharp Objects

The Outsider

Silicon Valley

The Leftovers

The Wire

 


Son Güncelleme: 18.01.2022 06:26
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HboDizi
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