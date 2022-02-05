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Hazan Damla Canbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Hazan Damla Canbaz, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Hazan Damla Canbaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:04
Hazan Damla Canbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Hazan Damla Canbaz, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Hazan Damla Canbaz, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Hazan Damla Canbaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Hazan Damla Canbaz Biyografisi

Şu an Ufuk Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. TikTok uygulaması üzerinden adını duyurdu. Kolej Rüyası adlı diziyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı. Bu yıl içerisinde Kasa adlı dizide kendisine yer buldu. En son da Aylak Takımı adlı sinema filminde oyuncu olarak rol aldı.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. TikTok hesabında toplamda 305 bin takipçisi olduğu gibi, Instagram hesabında da 45 bin takipçisi vardır.

Hazan Damla Canbaz Oynadığı Yapımlar

  • Kolej Rüyası (2020)
  • Kasa (2020)
  • Aylak Takımı (2021)


Son Güncelleme: 05.02.2022 16:04
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Anahtar Kelimeler:
Hazan Damla CanbazTikTok
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