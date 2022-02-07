İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...

Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya, yer aldığı projelerde göstermiş olduğu başarılı oyunculukla birçok kişinin merak konusu oldu. Hazal Kaya hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Şubat 2022 Pazartesi 21:04
Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya’nın yaşamıyla ilgili detayları yazımızda derledik.

Hazal Kaya kimdir?

1 Ekim 1990 senesinde İstanbul’da doğan Hazal Kaya’nın tam ismi Leyla Hazal Kaya’dır. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda okuyan Kaya, lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmeni bölümünde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 senesinde Acemi Cadı dizisinde yaşadı. Kaya, daha sonra henüz lise ikinci sınıfta Genco dizisinde başrol olarak rol aldı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Kaya, 2008 senesinde yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandırdı. 2011 senesinde Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan Kaya, daha sonra pek çok sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

Hazal Kaya, 6 Şubat 2019 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine girdi. Çiftin aynı yılda Ali Fikret adında bir de oğulları oldu.



Son Güncelleme: 07.02.2022 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaHazal Kaya KimAli Atay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihan Taşyürek kimdir? Nihan Taşyürek hakkında bilgiler
Nihan Taşyürek kimdir? Nihan Taşyürek hakkında bilgiler
Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?
Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?
Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?
Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?
Hazal Şenel kim? Kaç yaşında? Hazal Şenel'in kısaca hayatı...
Hazal Şenel kim? Kaç yaşında? Hazal Şenel'in kısaca hayatı...
Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası
Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası
Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi
Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi

Popüler Haberler

Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?
Nihan Taşyürek kimdir? Nihan Taşyürek hakkında bilgiler
Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?
Umut Oğuz kimdir? Nerelidir? Umut Oğuz kaç yaşındadır?
Hazal Şenel kim? Kaç yaşında? Hazal Şenel'in kısaca hayatı...
Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası
Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi
Oyuncu Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ nereli, kaç yaşında? Demet Akbağ hangi projelerde yer aldı?
8 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Şubat Salı at yarışı programı
Nergis Çorakçı kimdir? Nergis Çorakçı hakkında bilgiler
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si kim?
Seçkin Şahin kimdir, nerede doğmuştur? Seçkin Şahin evli mi? Seçkin Şahin kaç yaşında?
Seda Güven kimdir? Seda Güven hakkında bilinmeyenler!
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
Aziz Aslan kimdir, nerede doğmuştur? Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan kaç yaşında?
Coşkun Göğen kimdir, nerede doğmuştur? Coşkun Göğen evli mi? Coşkun Göğen kaç yaşında?
Yılmaz Kunt kimdir? Nerelidir? Yılmaz Kunt kaç yaşındadır?
Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.