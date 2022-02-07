Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya’nın yaşamıyla ilgili detayları yazımızda derledik.

Hazal Kaya kimdir?

1 Ekim 1990 senesinde İstanbul’da doğan Hazal Kaya’nın tam ismi Leyla Hazal Kaya’dır. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda okuyan Kaya, lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmeni bölümünde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 senesinde Acemi Cadı dizisinde yaşadı. Kaya, daha sonra henüz lise ikinci sınıfta Genco dizisinde başrol olarak rol aldı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Kaya, 2008 senesinde yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandırdı. 2011 senesinde Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan Kaya, daha sonra pek çok sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

Hazal Kaya, 6 Şubat 2019 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine girdi. Çiftin aynı yılda Ali Fikret adında bir de oğulları oldu.