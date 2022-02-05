Hayatımın Kampı film senaryosu, yorumu ve analizi

Müzikal filmleri beğenen de beğenmeyen de çoktur. Bu beğenme ya da beğenmeme karşıtlığı çoğunlukla kesin bir çizgi ile sınırlıdır. Başka film temalarının zıttı olarak müzikaller ya çok beğenilir ya da hiç beğenilmez yani ortalama bir durumdan söz edilmez.

Bu duruma sebep olan olumlu unsurlar çoğunlukla o anı yansıtan akıcı şarkılar ve görsel şölenle ilerler. Birbirinden değişik kişilerin katılımıyla dans koreografileri kendisini belli eder. Herkesin yüzü gülümser, dudaklar bir şeyler söyler ve onlarca kişi yerinde durmadan oyunlar sergiler. Bu sayede izleyenler üstünde pozitif bir imaj bırakılır.

Müzikallerin beğenilmeme sebebi ise çoğunlukla izleyici için basit, gereksiz ve utanç verici görülmesidir. Maalesef müzikaller bazı gruplara göre gereksiz ve utanç verici olarak görülür. Bu durum genellikle tartışmalara konu olmuştur. Müzikallerin beğenilme ve beğenilmeme durumu bu kalın çizginin iki tarafında kalan kişilerin görüşleri bunlara benzerdir.

Hayatımın Kampı filmi de izleyicisini iki taraf arasında kalmaya neden olan bir yolculuğa götürür. Bazı sahneleriyle akış içindeki neşe ve eğlence unsurunu üst sıralara çıkarmayı başarır. Bu da müzikaller için önemli bir unsurdur.

Hayatımın Kampı Film konusu ve yorumu yine de yalnızca dans ve şarkıların ön planda verildiği sahneler büyük bir sahtelik zemini oluşturmaktadır. Yalnızca dudakların kıpırdadığı ve bazı insanların “ben neden bu senaryo içindeyim” düşüncesine kapılmış gibi hareket etmesi akışı olumsuz etkiler. Bu bakımdan müzikal türüne olumlu yanaşma amacı olan diğer izleyenlere de olumsuz bir imaj çizer.

Film ile ilgili genel görüşleri aktardık biraz daha diplere inerek öyküyü bir araya getiren senaryodan bahsedilmesi gerekirse, yönetmen Roman White merkezine anne ve babası ölen Will adlı bir genci alır. Will, öksüz yetişmenin getirdiği yalnızlığı yırtıcılığa dönüştürerek bazı suçlarda bulunmaktadır. İzleyiciye aktarılan işlediği en net suç ise polis arabasını çalmasıdır.

Bu sahnenin ardından kendisine iki tane yol sunulur. Birçok ailenin yanında yeteri kadar düzene giremediği için ya ıslahevine gidecektir ya da dini imgelerin ön planda olduğu bir yaz kampına. Gençliğinin dolu dizgin enerjisine yenik düşerek istemeyerek de olsa kampa gitmeye razı olur. Böylece Will’in kamp hikayesi başlamış olur. Tabir doğru ise yabani bir kişiliğe sahip olması, onun için dezavantajlardan birisidir. Fakat kampta tanıştığı Avery adlı genç kız sayesinde duygularını pozitif yönde kurmaya başlar.

Netflix’in orijinal film yapımları içinde adını yazdıran Hayatımın Kampı, kötü görüntüyü çok da yıkamaz. Eğlencenin bir taraftan da uyumsuzluğun; gençlik ateşinin bir yandan da göze batan kurgusunun çatışması arasında bekleneni çok da karşılayamadı. “Benim için detaylar çok önemli değil” diyenler, rahatça filme şans verebilirler.

Hayatımın Kampı (A Week Away) filmi oyuncu kadrosu

Kevin Quinn – Will

Bailee Madison – Avery

Jahbril Cook – George

Kat Conner Sterling – Presley

Sherri Shepherd – Kristin

David Koechner – David

Ed Amatrudo – Mark

Filmin IMDb puanı 6,3. Güncel puanına bakmak için tıklayınız.