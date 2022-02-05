Hay Sultan Abdülkadir Geylani Kimdir?

Yapımcılığını Emre Konuk’un, yönetmenliğini ise Sedat İnci’nin üstlendiği Abdülkadir Geyla’nın hayatını konu alması beklenen dizi yakında ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrol oyuncusu ise Mehmet Özgür olarak belirlendi. Toplamda 30 bölüm sürecek olan dizinin her bölümü 60 dakikadan oluşacak.
Hay Sultan Abdülkadir Geyla kimdir?
Mehmet Özgür kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sergilediği oyunculuğuyla ünlü olan Mehmet Özgür, Nizamülmülk karakteriyle tanınmıştır. 51 yaşında olan ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Oyunculuk deneyimlerine tiyatrolarla başlayan oyuncunun rol aldığı ilk dizi Tarçın’dır. Birçok dizi ve filmde oyunculuk sergileyen Mehmet Özgür aynı zamanda birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini üstlenmiştir.