Hay Sultan Abdülkadir Geylani Kimdir?

Yapımcılığını Emre Konuk’un, yönetmenliğini ise Sedat İnci’nin üstlendiği Abdülkadir Geyla’nın hayatını konu alması beklenen dizi yakında ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrol oyuncusu ise Mehmet Özgür olarak belirlendi. Toplamda 30 bölüm sürecek olan dizinin her bölümü 60 dakikadan oluşacak.

Hay Sultan Abdülkadir Geyla kimdir?

1077 yılında doğan ve şeceresinin Hz. Ali’ye dayandığı düşünülen Geylani küçükken babasını kaybeder. On sekiz yaşında Bağdat’a giderek burada eğitim gören Geylani, ünlü hocalardan eğitimini alır. Unutulmak üzere olan Hanbeli mezhebini canlandırmak adına bu mezhebe katılan Şafi Geylani, tüm fetvalarını Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre dağıttı. Birçok çocuğu bulunan Geylani’nin aynı zamanda birçok kitabı da bulunmaktadır.

Mehmet Özgür kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sergilediği oyunculuğuyla ünlü olan Mehmet Özgür, Nizamülmülk karakteriyle tanınmıştır. 51 yaşında olan ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Oyunculuk deneyimlerine tiyatrolarla başlayan oyuncunun rol aldığı ilk dizi Tarçın’dır. Birçok dizi ve filmde oyunculuk sergileyen Mehmet Özgür aynı zamanda birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini üstlenmiştir.