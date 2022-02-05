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Hasan Denizyaran Kimdir, Nerede Doğdu?

Hasan Denizyaran kimdir, nerede doğdu, Hasan Denizyaran nerede yaşıyor, Hasan Denizyaran’ın evi nerede, Hasan Denizyaran kaç yaşında? Hasan Denizyaran 'ın öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları ve daha fazlasını sizler için bir araya topladık...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Hasan Denizyaran Kimdir, Nerede Doğdu?
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Hasan Denizyaran kimdir, nerede doğdu?

Hasan Denizyaran, 1 Ocak 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Hasan Denizyaran, aslen de İzmirlidir. Denizyaran, İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk üzerine yaptı. Hasan Denizyaran, belirli bir dönem içinde ise modellik yaptı ve basketbol oynadı.

Şu an 28 yaşında olan yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran, yakın tarihte Fox TV’nin Hayat Sevince Güzel dizi ekibi arasında yer aldı. Daha öncesinde Sungurlar adlı dizide rol üstlenendi.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
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