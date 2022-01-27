Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında, nereli?

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Hande Subaşı’nın yaşamıyla ilgili detayları yazımızda derledik.

Hande Subaşı kimdir?

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara doğan Hande Subaşı, liseyi Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümünde tamamladı. 1.80 metre boyunda olan Subaşı, 2005 senesinde Miss Turkey yarışmasına katılarak birinci olmayı başardı. Daha sonrasında Miss World yarışmasına katılan Subaşı, burada da ‘En İyi Ulusal Kostüm’ ödülünün sahibi oldu.

2006 senesinde oyunculuk kariyerine başlayan Subaşı, aynı yıl içerisinde Adak ve Kuşdili dizilerinde rol aldı. 2007 senesinde yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde oynadığı Vahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından pek çok sinema filmi ve dizilerde rol alan Subaşı, 2012 senesinde Can Tursan ile evlenmiş ancak bu evlilik 2016 senesinde sona ermiştir.

Hande Subaşı yer aldığı film ve diziler

Adak (2006)

Kuşdili (2006)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Gelecekten Bir Gün (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Elde Var Hayat (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Düşman Kardeşler (2012)

Merhamet (2013)

Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018)

Aşk Uykusu (2017)