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Hande Katipoğlu kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?

Hande Katipoğlu kimdir, nerede doğdu, Hande Katipoğlu nerede yaşıyor, Hande Katipoğlu'nun evi nerede, Hande Katipoğlu kaç yaşında? 13 Mart 1982 doğumlu ve 39 yaşında olan Hande Katipoğlu'nun öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları sizler için bir araya topladık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:47
Hande Katipoğlu kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
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Hande Katipoğlu kimdir, nere doğmuştur, nerede yaşıyor?

Hande Katipoğlu 13 Mart 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hande Katipoğlu,  aslen Niğde’lidir. Katipoğlu'nun anneannesinin babası Irak’lı, anneannesinin annesi Anavut, babasının annesi ise Karadeniz’lidir.

Televizyon severlerin Yahşi Cazibe isimli dizide Simge karakteri ile bildikleri ve yoğun ilgiyle seyrettiği Hande Katipoğlu, Bilfen Koleji’nden okudu. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde eğitim gördü. Ünlü oyuncu ardından TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi’nde eğitimini sürdürdü. Pis Yedili dizi kadrosunda Nevriye Kaçak karakteri ile Harem dizisinde ise Mürebbiye Bihter karakterleriyle rol aldı.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:47
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