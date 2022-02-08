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Hakkı Ergök kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Yüksek Sosyete dizisinin Metin karakteri oldukça sevilmiştir. Metin'e hayat veren Hakkı Ergök kimdir? Aslen nerelidir? İşte başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenler...

08 Şubat 2022 Salı 19:07
Hakkı Ergök kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
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Hakkı Ergök kim? Asıl mesleği nedir? Nerelidir? 60 yaşındaki Ergök ile ilgili detaylardan haberimizde bahsedilmiştir.

Hakkı Ergök

Eğitim hayatı liseye kadar Taşra okulunda sürmüştür. Liseye Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal okulunda başlayarak Çankaya Lisesinde tamamladı.

1978 yılında AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokuluna gitmiştir. Lisans eğitimini Sigortacılık bölümünde bitirmiştir.

Tiyatro hayatı Akademi senelerinde başlamıştır. Dizi, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak bilinir. 1960 yılında doğan başarılı oyuncu, aslen Kastamonu Daday’lıdır. Aslan burcudur.

Rol aldığı projeler

Yalnız Efe, Ayşecik, Kuzgun, Kurşun Kalem, Üzgünüm Leyla, Akşam Güneşi, Kurtlar Vadisi, Haziran Gecesi, Şöhret, Geniş Zamanlar, Mahşer, Annem, Küçük Sırlar, Bulutların Ötesi, Benim Hala Umudum Var, Yüksek Sosyete Günebakan ve Bu Sayılmaz.

Hatice Aslan ile evlenmiştir. Evlilikleri 12 yıl sürmüştür. 1984 yılında oğulları dünyaya gelmiştir.

2018 yılında Fox Tv ekranlarında seyirci ile buluşan Adı Zehra dizisinde yer almıştır. Dizide, Nadir karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 08.02.2022 19:07
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Anahtar Kelimeler:
Hakkı ErgökYüksek Sosyete
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